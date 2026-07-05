Почему Гоголь и Пушкин соседи? хабаровский профессор филологии проводит литературные прогулки по городу

Фото: Андрей Федотов

Почему улицы Пушкина и Гоголя расположены рядом? Что не так с руками у хабаровского Пушкина? Зачем, говоря о Лермонтове, лучше надевать наряды голубого цвета? На эти и другие вопросы теперь знают ответы посетители первых литературных экскурсии по Хабаровску. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Просветительские мероприятия, в целом, для краевой столицы не диковинка. Регулярно находятся желающие поделиться своими знаниями с окружающими. Да и экскурсии по городским улицам отправляются еженедельно. Новый проект «Шел по городу писатель» связал историю Хабаровска, топонимы и литературу.

Фото: Андрей Федотов

Идея запустить экскурсии с филологическим уклоном принадлежит творческому объединению «АВТОРучка».

- Хочется, чтобы о писателях и поэтах, которые знакомы нам со школы, говорили, как о людях живых, со своими особенностями, интересами, может, капризами. Иначе они останутся в представлении большинства картонными персонажами – именно так их подают обычно на уроках литературы. Мы придумали сделать цикл лекций о литераторах на свежем воздухе. Отобрали пять авторов: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гайдар и Петр Комаров, - говорит представитель объединения «АВТОРучка» Роман Брюханов.

Каждый писатель – новая улица, носящая его имя. Далеко добираться участникам летних лекций не пришлось – все эти улицы находятся в центре города.

Фото: Андрей Федотов

Доверить столь ответственное дело решили доктору филологических наук, профессору высшей школы русской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации ТОГУ Виктории Приходько.

Первая лекция состоялась у подножия памятника Александру Пушкину в день рождения солнца русской поэзии – 6 июня.

Профессор Приходько сразу просит слушателей обратить внимание на облик хабаровского «нашего всего» и предположить, что его отличает от того Пушкина, которого знали современники.

- Сохранилось много свидетельств, что Александр Сергеевич был веселого нрава, любил пошутить и посмеяться. Наш Пушкин очень задумчив и будто пребывает в печали. Обратите внимание, руки на скульптуре возможно, даже не его. Ведь они совсем не такие: крупные и без перстней, с которыми поэт не расставался, считая их оберегами. Наверняка, помните стихотворение: «Храни меня, моя талисман», - рассказывает Виктория Константиновна.

Фото: Андрей Федотов

Говорить о «солнце» пришлось под дождем – такие вот капризы погоды. Летняя погода сопровождала литературные прогулки то ветром, то духотой, но любителей чтения это не пугало.

- Каждый раз после экскурсии такое приятное ощущение, что ты побывал в приятной, теплой компании, где говорят о том, что ты любишь. Наверное, потому что речь о русской литературе и писателях, с которыми ты растешь и взрослеешь. Спасибо нашему лектору, что всегда старается найти что-то интересное, проводит викторины – это помогает детям удержать внимание, да и взрослым полезно размяться, отвечая на вопросы. И еще теперь я знаю, что Лермонтов очень любил голубой цвет и дама в голубом непременно поразила бы его воображение, - улыбается участница экскурсий Ирина.

Фото: Андрей Федотов

Завершился цикл лекций прогулкой по улице Гоголя. Правда, из-за того, что она достаточно короткая, рассказ про автора «Мертвых душ» завершали уже на соседней улице – Пушкина. Тем самым еще раз подтвердилось давнее утверждение о крепкой связи между двумя гениями русской литературы. И даже в Хабаровске улицы с их именами соседствуют.

- Это пробный цикл экскурсий, посмотрим, будем ли продолжать в том же формате. В принципе, можно не привязываться к улицам, потому что некоторые из них, как, скажем, Маяковского, находятся далеко, добираться туда неудобно. А рассказать про поэта тоже интересно, - резюмирует Виктория Приходько.