Медведи крушат ульи, а тигры бросаются на машины: в Хабаровском крае зафиксирована новая волна атак хищников

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Амурские тигры, выпрыгивающие на дорогу перед капотом автомобиля, и разъяренные медведи, крушащие ульи в считанные секунды, — реальность, в которой приходится жить жителям Хабаровского края. В регионе бьют тревогу: дикие хищники, словно забыв о страхе перед человеком, все чаще заглядывают в окна домов и нападают на домашних питомцев. По данным охотнадзора, только за последнюю неделю июля зафиксировано 7 опасных инцидентов, и география происшествий расширяется.

Самая горячая точка – район имени Лазо. Здесь бурый «шатун» устроил настоящий погром: в селе Павленково он лишил пчеловода семи ульев, а в поселке Солонцовый повторил атаку, оставив хозяйство с серьезными убытками. Чтобы сдержать натиск, специалистам пришлось изъять из дикой природы одну особь.

Тем временем в Комсомольском округе медведь вышел на ферму в Пивань Пристани. Животное игнорировало крики и попытки отпугивания. Сейчас за ним ведется круглосуточное наблюдение, и если зверь вернется, в ход пойдут более жесткие меры. Почему хищники идут к людям? Ответ нашелся под селом Хурба. Там инспекторы обнаружили гигантскую стихийную свалку, которая своим запахом привлекает зверей за много километров. Показательно, что еще на прошлой неделе в селе Маго агрессия двух медведей дошла до открытых выпадов на людей, что вынудило чиновников применить законный способ регулирования численности.

Тигриный террор

Амурские тигры, занесенные в Красную книгу, сейчас тоже демонстрируют небывалую смелость. В Вяземском округе (села Глебово и Шумный) они буквально охотятся на дворовых собак. На этой неделе уже две погибших, а на прошлой было пять.

Но если нападения на животных стали привычными, то появление тигра у дороги к селу Забайкальское повергло в шок даже местных жителей. Хищник не просто вышел к трассе. Он бросался на проезжающие машины, создавая реальную угрозу ДТП и гибели людей. Этот случай подтвердили в пограничной службе, и зверя удалось отогнать лишь совместными усилиями.

В селе Венюково выходы тигра тоже фиксируются регулярно. Власти уже приняли решение об отлове этого конкретного хищника, ведь его нахождение вблизи жилья стало системным. В Бычихе после того, как тигр растерзал двух собак, к работе подключились полицейские и сотрудники «Заповедного Приамурья», пытаясь создать защитный периметр. А в Лермонтовке следы тигра у трупа собаки, к сожалению, смыл дождь, но сам факт нападения говорит о том, что хищники не собираются уходить в тайгу.

Ситуация остается на жестком контроле правительства края. Усилены патрули, проводятся разъяснительные беседы с населением.