«Тёпа, Ёлка и три волчьих носа»: в зоосаде «Приаурский» большое пополнение

Фото: Таисия Субботина

Первое полугодие 2026 выдалось для зоосада «Приамурский», что находится под Хабаровском очень горячим. И речь не по погоде, а о новых питомцах. Среди них есть и новорождённые, и спасённые, и переданные под опеку специалистов. Корреспондент «Комсомольская Правда – Хабаровск» отправилась в гости в зоосад, чтобы своими глазами увидеть пополнение, и узнать, почему енотовидная собака смотрит на мир самыми грустными глазами, а кабарга обзавелась VIP-апартаментами.

На входе меня встретила зоокипер Виктория, которая согласилась провести экскурсию по самым свежим «поступлениям» и рассказать их истории – трогательные, драматичные, а порой и откровенно детективные.

Стеснительная кабарга Ёлка фото: Таисия Субботина

Кабарга Ёлка: стеснительная звезда

Первым делом мы направляемся в вольер, который готовили с особой тщательностью. Здесь живёт, пожалуй, самый пугливый обитатель зоосада – кабарга по имени Ёлка.

– В январе к нам попали два крошечных пушистых комочка – самочка и самец кабарги, – рассказывает Виктория, открывая калитку: – Малыши остались без мамы, и в дикой природе им было не выжить.

Всё это время специалисты работали «приёмными родителями»: выхаживали, кормили и оберегали малышей в строжайшем секрете и тишине. К сожалению, мальчик погиб, у него обнаружились внутренние дефекты органов, несовместимые с жизнью. Осталась девочка, которую назвали Ёлкой.

Мы зашли внутрь вольера. По ту сторону сетки туда-сюда прыгала удивительная зверюшка будто очень-очень маленький оленёнок на тоненьких ножках.

– Около трёх месяцев она находилась у нас на карантине, – поясняет зоокипер: – Готовился для неё вольер: тихий, большой, где она может спрятаться и спокойно себя ощущать.

К выходу «стесняшки» в свет подготовились основательно: оборудовали множество секретных укрытий, чтобы Ёлка могла играть в прятки, если устанет от внимания. И даже лестницу покрасили, так называемые VIP-апартаменты для новой звезды.

Пока мы беседуем, Ёлка постепенно привыкает к присутствию посторонних и уже спокойно даёт себя снимать. Виктория тем временем рассказывает про свои пищевые эксперименты.

– Сейчас я пытаюсь понять, венички из каких деревьев ей больше нравятся, – объясняет она: – В основном они едят молодые побеги, ягоды, грибы. Я компоную несколько вариантов веток и смотрю. Рацион у неё довольно сложный: используем специальную кормовую смесь и добавляем вяленые яблочки. Остальные фрукты Ёлке как-то не понравились.

Выяснилась и ещё одна любопытная деталь, отличающая кабаргу от многих других копытных: у этих животных есть специально отведённое место для туалета. «В дикой природе по таким местам охотники их и находят», – добавляет Виктория.

Милый и контактный соболёк Тёпа фото: Таисия Субботина

Соболёк Тёпа: наглый друг лесника

Следующая остановка – клетка, где на верхушке домика клубочком спал маленький чёрный пушистый малыш. Знакомьтесь: Тёпа, соболёк из самого сердца дикой тайги Бикинского района.

История его появления в зоосаде похожа на сказку. В уютном охотничьем зимовье жил лесник, и однажды к нему в гости за угощением заявился маленький, но крайне наглый (в хорошем смысле) и любопытный соболь.

– Он пришёл подкормиться, лесник его, естественно, подкормил, – рассказывает Виктория: – И это чудо стало приходить постоянно. Они настолько сильно подружились, что лесник забрал его домой.

Но соболь в доме – история сложная. В отличие от хорьков, эти зверьки приручаются с огромным трудом и требуют постоянного присутствия человека. У лесника такой возможности не было, и в марте он передал Тёпу в зоосад вместе со всеми игрушками и пледиками.

К этому времени Тёпа уже проснулся и начал весело прыгать по всей клетке, играя с моим объективом. Чтобы сфотографировать этого непоседу не смазанно, пришлось устраивать полноценную фотоохоту. Замер он только когда совершал трапезу, уминая за обе щеки свежие овощи из миски.

– У соболей, как и у енотов, очень разнообразный рацион: сухофрукты, свежие фрукты, обязательно мясо, рыба, овощи, – перечисляет Виктория, пока Тёпа с аппетитом хрустит очередным лакомством.

Енотовидная собака Афоня спрятался в домике фото: Таисия Субботина

Енотовидная собака Афоня: благодарный пациент

Соседняя клетка казалась пустой. Только табличка «Енотовидная собака» давала понять, что здесь кто-то живёт. Мы уже готовились идти дальше, как вдруг из домика высунулась мордочка с самыми грустными глазами, которые мне когда-либо доводилось видеть.

– Это Афоня, – представляет нового обитателя Виктория: – Попал к нам зимой, в этом году. У него сложная судьба.

Енотовидные собаки, поясняет зоокипер, отличаются от енотов формой тела, манерой передвигаться. Эти звери бегают как собачки, но окрасом очень напоминают полоскунов.

Афоню нашли сотрудники фактически на грани жизни и смерти. В дикой природе он получил тяжёлую травму: была полностью перебита переносица, ему было сложно дышать и питаться.

– Я, честно, никогда не видела, чтобы животное с такой благодарностью принимало помощь, – признаётся Виктория: – Он никогда не рычал, ни на кого не кидался. Мы его даже не держали во время всех обработок, любые ветеринарные манипуляции он принимал. Держался молодцом.

Сейчас Афоня полностью здоров. На зоосадовской диете отъелся, набрал порядка десяти килограммов и распушился. Киперы шутят, что носить его в ветеринарку с каждым разом всё тяжелее и это главный показатель его выздоровления.

– Вот эти грустные глазки из-за травмы, – объясняет Виктория: – Хотя, мне кажется, у всех таких енотиков обычно всегда печальные глазки. Но вообще он молодец. Очень хорошо у нас отъелся.

Арктический волчонок выглядывает из будки фото: Таисия Субботина

Волчата-арктики: три маленьких носа

Мы медленно подходим к вольеру, где 19 апреля случилось настоящее волшебство. У пары арктических волков Герды и Шелдона родилось трое щенков. Шелдон живёт в отдельном вольере от супруги, а в вольере у Герды стоит будка, из которой торчат три маленьких любопытных носа.

– Мать-героиня, – с улыбкой говорит Виктория: – Трое мальчишек. Пока что серой окраски, родились в начале мая, им ещё месяц. Потом очень быстро, буквально через месяц-полтора, станут белыми, как родители.

Имён у волчат пока нет, ещё не придумали. Да и необходимости, возможно, не возникнет: скорее всего, малыши отправятся в другие зоопарки. В прошлом году у Герды и Шелдона уже было потомство: пять щенков, которые разъехались по разным зооцентрам. А в зоосад в обмен приехала лама Ляля.

Лошадь Рагата и зоокипер Виктория Фото: Таисия Субботина

Ламы Злата и Оззи фото: Таисия Субботина

Белая леди Регата и ламы: центр притяжения

В загоне для лошадей стоит невероятно красивая белая лошадь, будто сошедшая со страницы книжки со сказками. Это Регата.

– Её любящая хозяйка вынуждена была поменять место жительства, – рассказывает Виктория: – И передала нам эту прекрасную лошадь, чтобы обеспечить Регате достойную старость с должным уходом. Она добрая, общительная, абсолютно не агрессивная, чувствует собственное достоинство. Обученная и команды знает, и верховую езду.

В открытом загоне неподалёку тем временем тусуются ламы – центр притяжения посетителей. Безумно красивые и пушистые, с самыми милыми глазами на свете и длиннющими ресницами.

В начале декабря в зоосад приехало три ламы. Имена им выбирали голосованием среди посетителей и подписчиков: рыжую красотку назвали Златой, чёрного мальчика-брутала – Оззи, белую пушистую малышку – Зефиркой. А в конце декабря из Комсомольского зооцентра «Питон» прибыла ещё одна юная леди по имени Ляля. Дорогу перенесла на «отлично», даже причёску не испортила.

Чем кормят этих красавцев? Секрет диеты прост: овёс и геркулес для шелковистой шерстки, кукуруза и отруби для энергии, свежие овощи, сено, сочные веники и, конечно, десерт – соль-лизунец.

Андрюша и Джулс Фото: Таисия Субботина

Рогатый детский сад и друзья-отщепенцы

Напротив загона с ламами нас ждало настоящее козье царство. Среди взрослых коз скакали малыши, у которых только начались первые «тыгыдыки». Моё внимание привлекли лежащие вместе белый и чёрный козлята, мальчик и девочка, самые младшие в загоне.

– Белый козлик Андрюша – сын Анжелки и Люцика, – перечисляет Виктория: – А у Лилит родилась чёрная козочка Джулс. Кто папа мы долго не понимали. Она черненькая, гадали, в кого. Возможно, в деда по матери, он тоже чёрный.

Козочка Ряженка первый раз вышла погулять Фото: Таисия Субботина

Позже всё-таки выяснили: отец Джулс – козлик Ареса. А самая младшая козочка на момент моего визита – Ряженка, которой было всего три дня от роду. Мне удалось сфотографировать её первый выход из вольера.

– В ней смешалось две породы: камерунская и англо-нубийская, – объясняет зоокипер: – Поэтому она крупная девчонка, с вислоухими ушками и носиком с профилем. Мама – Юля, мировая коза, а папа – Люцик.

Барашек Каспер Фото: Таисия Субботина

Есть и пополнение среди овец. Барашек Каспер от овцы Бигги и барана Мачо родился в начале февраля и сразу удивил сотрудников: у него красивые закрученные рога, хотя у здешних баранов их давно не было. А у Каспера есть сводная сестрёнка – барашка Фортуна, которую киперы ласково называют Руной.

Красотка Фортуна Фото: Таисия Субботина

– Она родилась в апреле, ей два месяца, – рассказывает Виктори: – К сожалению, осталась без мамы. Мама не смогла разродиться и погибла. Руну полностью выкормили наши сотрудники, наш ветеринарный врач. Очень контактная, очень любит людей.

У Фортуны есть лучший друг – оленёнок Мухен. Он появился в зоосаде в мае прошлого года: брошенного малыша, чья мама погибла, принесли охотники. Его выкормили с совсем маленького возраста, и теперь он живёт на ферме. Два «отщепенца», так ласково называет их Виктория, нашли друг друга и стали не разлей вода.

– Они характерами подружились, – говорит зоокипер: – Правда, скоро Мухен переедет в свои апартаменты, и их с Руной, к сожалению, разлучат.

Фортуна и ее лучший друг Мухен

На этой немного грустной ноте наша экскурсия подходит к концу. Зоосад продолжает жить своей жизнью – шумной, хлопотливой и бесконечно трогательной. И каждый новый питомец, будь то спасённая кабарга или благодарная енотовидная собака, получает здесь главное: шанс на спокойную и сытую жизнь.