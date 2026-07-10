Железяка без души: хабаровские самокатчики продолжают калечить людей и себя

Фото: Ольга Григорьева

За четыре месяца этого года в Хабаровском крае произошло семь ДТП с участием электросамокатов. В прошлом году пострадало 15 человек, половина, и из них дети. В студии радио «Комсомольская правда» встретились главный государственный инспектор ГИБДД Юлия Новикова и преподаватель лаборатории безопасности Сергей Могильный. Они объяснили, почему самокат не игрушка, сколько стоит покалечить пешехода и кому грозит уголовка за «безобидную» поездку вдвоём.

В Краевой клинической больнице имени Владимирцева хирурги собирали по частям ногу самокатчика. Мужчина на двухколесном влетел в бордюр на скорости 20 км/ч. В результате множественные оскольчатые переломы бедра и голени. Врачам пришлось ввести металлический стержень, зафиксировать его винтами. Через 14 дней пациента выписали, но восстановление займёт почти год.

И это не единичный случай, говорят доктора. Как только в Хабаровске установилось тепло, в травмпункт стали обращаться по 1–2 самокатчика в день. Только за месяц врачи госпитализировали шестерых.

О том, почему «безобидная» поездка заканчивается операционной, кто платит за последствия и как не стать следующим пациентом Владимирцева нам рассказали инспектор ГИБДД Юлия Новикова и преподаватель лаборатории безопасности Сергей Могильный.

Перед началом разговора Сергей Могильный рассказал нам, что по пути на эфир стал свидетелем типичной картины: школьник в наушниках, на самокате, вдвоём с кем-то, спрыгнул с тротуара на проезжую часть и пролетел через нерегулируемый переход, даже не оглянувшись.

– Такие ездоки говорят: «Это просто быстрая прогулка». Но электросамокат – это железная конструкция без души, зато с острыми торчащими элементами. При наезде на пешехода случается разрывы мягких тканей, открытые переломы, черепно-мозговые травмы. И всё это бесшумно. Вы не слышите самокат до последнего момента. А потом начинается: «Дорога неровная, камни лежали, свет не горел, кикшеринговая компания виновата. Но почему-то не спрашивают: а где был сам пользователь? Его же никто не заставлял нарушать.

– В этом году уже шесть ДТП, и это только за четыре месяца, – открывает статистику Юлия Новикова. – За май добавилось ещё одно в Комсомольске-на-Амуре. Два человека ехали на одном личном самокате, не справились с управлением. Оба получили тяжёлые травмы.

География пока традиционная: Хабаровск и Комсомольск. Где работают кикшеринговые компании. Но в этом году сервис зашёл в Амурск. И там, по словам инспекторов, уже фиксируют массовые нарушения: дети катаются без правил, взрослые тоже не отстают.

Одна из главных проблем СИМов в их правовом статусе. Для большинства горожан самокат остаётся «забавной штукой». На самом деле с 2023 года средства индивидуальной мобильности (СИМ) официально признаны транспортными средствами.

– Лицо, управляющее СИМ, – водитель, – жёстко формулирует инспектор. – Со всеми вытекающими.

Но есть нюанс: права не нужны, если мощность двигателя до 250 Вт. Это создаёт иллюзию вседозволенности. Хотя ПДД для самокатчиков прописаны чётко:

- ездить можно только по тротуарам, велодорожкам и пешеходным зонам;

- пересекать проезжую часть только спешившись;

- пешеходы имеют приоритет: если мешаете, то снижайте скорость до шага или слезайте.

Зоны тишины

О том, где стоит ограничить скорость или вовсе убрать самокаты из пользования, власти и кикшеринговые компании договариваются перед каждым сезоном. В Хабаровске это набережная Невельского. там скорость арендных самокатов принудительно снижают до 5 км/ч. В Амурске – новая городская набережная, там ограничение до 15 км/ч. В Комсомольске-на-Амуре – проспект Комсомольский, главная пешеходная артерия.

Но, как отмечают эксперты, этого недостаточно. Технологии работают только с арендными самокатами. Личные вне контроля. А их владельцы зачастую даже не включают фары, не носят световозвращатели и не думают о последствиях.

Сергей Могильный, преподаватель лаборатории безопасности, объясняте, какую ответственность несет тот, кто решил воспользоваться двухколесным средством.

– Она начинается с момента, как вы открыли приложение и нажали «старт». Вы становитесь водителем. А значит, на вас лежит гражданская, административная и уголовная ответственность, – почеркивает инспектор. – Базовый штраф всего 800 рублей. За езду в нетрезвом виде от 1000 до 1500 рублей.

Лишить прав нельзя, так как СИМ не считается механическим транспортом. Но если мощность самоката больше 250 Вт, это уже считается, как мопед. Тогда в случае ЧП суд может лишить водительского удостоверения. Практика по России уже есть.

«Уголовка» наступает, когда в ДТП пострадал пешеход или пассажир получил тяжёлый вред здоровью или погиб. В том числе «второй» на одном самокате.

Тогда возбуждают дело по статье 268 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта») или 118 УК («Причинение тяжкого вреда по неосторожности»). Наказание – ограничение или лишение свободы до 2–3 лет.

Есть еще и гражданская ответственность. Э компенсации. Например, на лечение или ремонт имущества. А также суд может постановить компенсировать моральный вред и потерю заработка пострадавшего.

Но главная беда, по мнению экспертов, инфраструктура. В Хабаровске велодорожки есть лишь на набережной, и даже там по ним идут мамы с колясками и пешеходы, обижаясь на велосипедистов. А те, в свою очередь, возмущаются, что им выделили полметра.