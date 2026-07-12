Террариум вместо миски: новая волна домашних любимцев в Хабаровске

Фото: Сгенерировано нейросетью

Экзотические питомцы постепенно вытесняют классических кошек и собак из квартир горожан, но найти их сложнее, чем привычных животных. Редакция «КП-Хабаровск» изучила рынок необычных домашних любимцев, составила ценовой гид и выяснила, где искать рептилий, грызунов и даже скорпионов в краевой столице.

Кошка? Собака? Слишком предсказуемо. Всё больше хабаровчан выбирают домашних любимцев, при виде которых гости замирают с вопросом: «Это вообще кто?!» Вместо миски и поводка – террариумы, УФ-лампы и строгие графики кормления. Редакция выяснила, каких экзотов заводят в городе, где их искать и как не ошибиться с выбором.

Сразу отметим, что экзотических животных почти не найти на городских рынках рядом с кроликами и хомяками, редко увидишь и в обычных зоомагазинах. Поэтому мы проложили маршрут по тем самым «скрытым тропам», где можно найти необычного товарища — от безобидных ящериц до редких змей и тропических грызунов.

Фото: Сгенерировано Алиса AI

Кого брать будете?

Как рассказали нам в одном из интернет-зоосалоне, под «экзотикой» хабаровчане понимают разное: для одного это ящерица вместо хомяка, для другого редкий вид тропических насекомых, ради которых придётся собирать отдельный инсектарий. В краевой столице сформировался свой топ-список, отражающий и вкусы горожан, и практичный баланс: «эффектно, но не слишком сложно».

Фото: Сгенерировано нейросетью

Рептилии для новичков

Эублефары и бородатые агамы — самые дружелюбные к начинающему владельцу. Они не требуют сложного ухода, спокойно живут в террариумах и быстро привыкают к рукам. Эублефар, например, ценится за выразительную мимику: кажется, что он всё понимает и даже немного улыбается.

Змеи давно перестали быть просто способом произвести впечатление. Сегодня это полноценная ниша террариумистики, где у каждого вида свой характер и требования. В Хабаровске чаще выбирают неядовитых представителей: они безопаснее, понятнее в содержании и при этом эффектно выглядят.

Маисовый полоз остаётся одним из самых популярных вариантов благодаря спокойному нраву, компактности и огромному разнообразию окрасов — от классических до редких дизайнерских морф. Для новичка эта змея становится золотой серединой: некрупная, охотно берёт корм и быстро привыкает к режиму.

Если хочется чего-то более выразительного, выбирают чёрную королевскую змею (нигриту). Её глубокий чёрный окрас смотрится строго и элегантно, а поведение остаётся любопытным, но не агрессивным.

Фото: Железная Валерия. Сайт "Авито"

Грызуны с особенностями

Акомисы и белки дегу – это уже не про «просто милого зверька». У акомиса на спине жёсткие щетинки, похожие на иголки, отсюда и название «иглистая мышь». Их держат минимум парой: в одиночестве зверьки скучают и могут заболеть. К тому же они ведут ночной образ жизни, что важно учитывать в быту.

Белки дегу — ярко выраженные стайные животные, одиночество для них — стресс. Им категорически нельзя фрукты, сладкое, орехи и человеческую еду: у дегу высокая предрасположенность к диабету. Основу рациона составляют сено, специализированные корма без сахара и сушёные травы.

Эублефар за 5 тысяч, паук-птицеед за 590 рублей или императорский удав за 35 000 — выбор экзотического питомца в Хабаровске упирается не только в смелость, но и в бюджет. Редакция «КП-Хабаровск» составила актуальный прайс-лист на июль 2026 года.

Фото: Железная Валерия. Сайт "Авито"

Рептилии

Самый обширный и разнообразный сегмент хабаровского рынка экзотики — рептилии. Здесь можно найти варианты на любой кошелек: от дружелюбных ящериц для новичков до коллекционных змей, цена которых сопоставима с подержанным автомобилем.

Вот, например, эублефары и бородатые агамы. Всего ничего от 5 000 рублей за особь. Эти ящерицы считаются самыми дружелюбными к начинающему владельцу: не требуют сложного ухода, быстро привыкают к рукам и живут в террариумах без особых хлопот.

Или маисовый полоз всего за 1 000 рублей. Что называется, «в добрые руки». Но редкую форму змеи уже продают за 5 000–7 000 рублей. Он кстати, по словам продавцов, самый популярный вариант для новичков благодаря спокойному нраву и компактным размерам.

Выбор тех, кто хочет выразительный окрас и элегантный вид мы нашли чёрную королевскую змею (нигрита) от 8 000 рублей. Ну, а самое дорогое, что нам попалось это сетчатый питон за 30 000 рублей и императорский удав за 35 000 рублей. Настоящий статусный питомец для опытных террариумистов, как напутствуют продавцы в объявлении.

Для тех, кто хочет удивить гостей, но не готов обустраивать большой террариум, рынок предлагает более скромных по размерам, но не менее эффектных питомцев. Например, пауки-птицееды. Их можно купить 590–2 000 рублей. Самый бюджетный вариант в городе. Цена зависит от вида и характера: есть спокойные, безобидные особи, а есть довольно агрессивные — выбирайте по своему темпераменту. Для тех, кто посмелее есть скорпионы: около 2 500 рублей. В описаниях продавцов позиционируются как безопасные для новичков, но требуют осторожного обращения.

Экзотические грызуны — отдельная категория. Они требуют не только финансовых вложений, но и понимания их социальных потребностей. Например, набирают популярность сегодня акомисы. Это иглистые мыши. Их рекомендуется брать минимум парой, так как в одиночестве они скучают и болеют. А одна особь стоит о 1 500 рублей за особь.

А есть еще белки дегу. Всего 3 000 рублей и ежедневный экстрим вам обеспечен. Кстати они тоже ярко выраженные стайные животные, которых содержат группами (минимум две особи). А еще м категорически нельзя сладкое и фрукты из-за предрасположенности к диабету.

Мониторя объявления о продаже экзотом, мы заметили, что конечная стоимость зависит от нескольких факторов. Например, молодняк обычно дешевле, взрослые особи стоят дороже. Редкие дизайнерские окрасы могут увеличивать цену в два-три раза, а самки часто дороже самцов, особенно у рептилий. Ну и конечно же «плюсом» будет наличие документов.

Фото: Железная Валерия. Вконтакте.

Где покупать

В Хабаровске экзотических питомцев ищут на трёх основных площадках: Авито и Фарпост** — здесь можно найти бюджетные варианты и частных продавцов, которые нередко передают оборудование вместе с животным. А также в городе есть два интернет-зоосалона. В основном они специализируются на рептилиях.

Главное — помнить: цена животного — это только начало. Террариум, УФ-лампы, специальный корм и регулярные визиты к ветеринару могут обойтись в разы дороже самого питомца. Поэтому перед покупкой стоит взвесить не только финансовые, но и временные возможности. Экзотика — это не статус, а ответственность.

Правила безопасной покупки

Даже если животное выглядит здоровым и активным, важно заранее прояснить несколько базовых моментов. Эти правила универсальны, неважно, выбираете вы редкого питомца или самого обычного.

У редких видов должны быть документы, подтверждающие легальность продажи. Если продавец уклоняется от этой темы или уверяет, что бумаги не нужны, лучше поискать другой вариант.

Сразу расспросите про температурный режим, влажность, тип освещения, подходящий грунт и рацион. Хороший заводчик не только ответит на эти вопросы, но и подскажет конкретные модели оборудования и корма, а иногда даст контакты проверенного ветеринара.

Молодняк требует больше внимания, тогда как взрослые особи обычно ведут себя стабильнее (хотя и стоят дороже). При осмотре обращайте внимание на активность, чистоту глаз и кожи, отсутствие выделений.

Если животное стайное или парное (дегу, акомисы), сразу планируйте содержание группой. Одиночество для них не просто дискомфорт, а реальный риск для здоровья.

Главное помнить: экзотический питомец – это не просто способ удивить гостей. Это повышенные требования к уходу, оборудованию и ответственности. Осознанный подход, изучение биологии вида и планирование условий ещё до покупки — вот что превращает «вау эффект» в долгие и комфортные отношения с необычным питомцем.