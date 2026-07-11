Верхом на «гусенице»: где летом развлекать детей в Хабаровске и во сколько это обойдется

Фото: Ульяна Кузьменко

Наступил июль, а это значит, что перед каждой семьей встает важный вопрос: как лучше провести оставшееся время лета? Да еще выбрать такой отдых, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Решение можно найти в десятках развлекательных комплексов с каруселями, мини-американскими горками, комнатами страха, тирами и другими увлекательными площадками, которые оборудованы в Хабаровске. Но что с ценой и ассортиментом? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в новом материале от «КП в Хабаровске».

Пятиэтажный город развлечений

«Арлекин» на Льва толстого, 2 – пятиэтажное здание, где можно отлично провести не только свободное от забот время, но и детские праздники: например, день рождения. Ведь здесь вы найдете пространство с иллюзиями (перевернутыми комнатами, абстрактными фотозонами и зеркальным лабиринтом), замок с призраками с будоражащими воплощениями Бабы Яги и Дракулы, сенсорно-интерактивную комнату и многое другое. При желании, можно перекусить пиццей, которую готовят на месте, сыграть в боулинг, посетить 9Д-кинотеатр или навестить животных в контактном зоопарке.

Фото: социальные сети мультицентра «Арлекин»

Перечень доступных развлечений действительно велик и стоимость каждого билета составляет от 200 до 600 рублей. Это не сильно бьет по кошельку, при условии, что не хотите опробовать все сразу. Оплата здесь проводится особым способом – картой «Арлекина», которую вы заводите на месте и пополняете реальными деньгами. С ее получением можете сами распоряжаться, куда хотите пойти, заведомо осмотрев локации. При этом платить нужно только за ребенка.

Что еще интересно, на базе центра работает двухэтажный «Активити парк». На его территории действуют шестиуровневый лабиринт, горки, шариковый бассейн и интерактивные спортивные зоны с теннисными столами, аркадами и тирами. За малышами и ребятишками постарше, которых он привлечет, будут приглядывать аниматоры. Стоимость этой услуги – 1200-1400 рублей. Цена разнится от дня и времени посещения.

Также локации «Арлекина» – ТРЦ «Макси Молл» на Ленинградской, 28 и ТРЦ «Южный парк» на Суворова, 25. Входной безлимитный билет: дети до трех лет – 800-1400 рублей; трехлетки и старше 1000-1400 рублей.

Какие аттракционы ждут хабаровчан в «СкаЛэнде»

Отдельного разговора заслуживает главная прогулочная зона краевой столицы – набережная Адмирала Невельского, откуда открывается лучший вид на Амур в городе. Это место, где можно провести целый день: здесь есть благоустроенные площадки для отдыха, детские аттракционы, уютные кафе, велодорожки, а также площадки для воркаута.

Лодки в «СкаЛэнде» Фото: Ульяна КУЗЬМЕНКО.

Но новостью этого сезона стало обновление парка развлечений «СкаЛэнд», которое превращает обычную прогулку в настоящее приключение.

Легендарная «Гусеница», которая на протяжении многих лет была верным спутником семейного досуга для сотен маленьких хабаровчан, уходит на заслуженный отдых. Ей на смену приходит техника совершенно иного уровня. Новинку назвали «Спиннинг» из-за вращающихся на высоте кабин. Длина конструкции по рельсу – шесть метров, а пассажиры будут находиться на высоте 7,5 метров над землей (практически уровень третьего этажа жилого дома).

Но «Спиннингом» можно не ограничиваться, ведь в «СкаЛэнде» есть и другие аттракционы. Для настоящих любителей экстрима работают «Пиратский корабль» и «Башня». Параллельно с ними ажиотаж вызывают «Ракушки», «Музыкальный экспресс», «Батут», «Автодром», «Лодки», «Вертолетик» и другие развлечения.

Что касается цен, то аттракционы на центральной набережной работают ежедневно с 11:00 до 22:00. Стоимость билетов варьируется: колесо обозрения и башня свободного падения обойдутся в 600 рублей, а другие развлечения – от 350 до 500 рублей. Например, дешевле всего – поездки на карусели с вертолетами и в локомотиве, украшенном умилительными фигурами.

Кроме того, местных и туристов смогут заинтересовать зоны с аквагримом. С помощью обученных людей вы сможете стать кем угодно или дополнить свой образ узорами – цветами или геометрическими фигурами.

Страна чудес для всей семьи

Если вы ищете место, где можно совместить активные игры с полноценным семейным обедом или даже отпраздновать детский праздник, обратите внимание на Fun City. Это семейный рестопарк активного отдыха, расположенный на втором этаже ТРЦ «Стрелка» по адресу: улица Карла Маркса, 202.

Страна чудес в Fun City Фото: Диана Вязгина.

В отличие от классических уличных парков, Fun City – крытое пространство площадью, которое не зависит от капризов дальневосточной погоды, а его тематическое оформление переносит гостей в волшебный мир сказки «Алиса в Стране чудес».

Развлекательная зона продумана до мелочей и подходит для посетителей самого разного возраста – от годовалых малышей до подростков. На территории парка представлены:

• многоуровневые лабиринты и радужные сети;

• бассейн с шариками и замки с батальной зоной;

• батутная арена, скалодром и веревочный парк для любителей активного отдыха;

• «Дорога в небо» и троллеи (тарзанки);

• отдельный микромир для самых маленьких гостей.

Для родителей предусмотрена удобная лаунж-зона прямо у игровых площадок, откуда открывается вид на резвящихся детей.

Система оплаты в Fun City максимально прозрачна: единый входной тариф (браслет) дает право на однократный проход в парк. При выходе браслет аннулируется, повторный вход возможен только после покупки нового.

Стоимость посещения зависит от дня недели: будни – 900-1100 рублей, выходные – 1200-1400 рублей.

Виртуальная реальность как аттракцион современности

Если ваши дети уже переросли классические карусели и просят чего-то более драйвового, а вы сами устали от батутов и лабиринтов, самое время обратить внимание на технологичные развлечения. Альтернативой привычным паркам аттракционов становится виртуальная реальность.

Фото: социальные сети «Арены виртуальной реальности Warpoint»

В Хабаровске есть клуб Warpoint – игровая площадка, где все желающие могут перенести себя в другой мир и на некоторое время стать кем-то другим: например, персонажем любимой видеоигры.

Как это работает? Представьте себе пейнтбол или лазертаг, но без боли, без грязной одежды и без ограничений по погоде. Участники делятся на две команды и сражаются друг против друга. Только для этого они надевают не спецодежду, а легкий VR-шлем без проводов и рюкзаков и берут контроллеры.

Клуб предлагает два основных тарифа:

• открытая игра – вы присоединяетесь к другим игрокам. Это стоит от 950 до 1 200 рублей с человека;

• игра компанией – вы бронируете площадку целиком для своей команды (2-10 человек). В будни – 8 000 рублей, в выходные – 10 000 рублей.

Единая интерактивная карта аттракционов

Но если вы хотите выбрать аттракцион, который не был включен в подборку нашей редакцией? При этом вы не уверены в безопасности оборудования и в добросовестности руководства парка. В этом случае, лучше воспользоваться новой интерактивной картой развлечений. Ее как раз недавно запустили на территории Хабаровского края.

На эту карту нанесены все объекты, состоящие на учете гостехнадзора, то есть те, что прошли ежегодное техосвидетельствование, имеют регистрационный знак, аптечку, ограждения и информационные таблички с правилами. Кликнув по точке на карте, вы узнаете название оборудования, данные об эксплуатанте и точный адрес установки. Актуализируется карта постоянно – по мере поступления новых регистраций.

Так что прежде, чем покупать билет, возьмите за правило заглянуть на интерактивную карту. Это займет пару минут, но убережет вас и ваших близких от неприятных сюрпризов. Ведь лето – время впечатлений, а не происшествий.

Карусель в «СкаЛэнде» Фото: Ульяна КУЗЬМЕНКО.

А теперь о деньгах

Редакция подсчитала, во сколько в среднем обойдется семейный выходной с одним ребенком в зависимости от выбранного формата. Самый бюджетный вариант, по нашему мнению, – это прогулка по набережной с двумя аттракционами средней стоимости и мороженым: уложитесь в 850–1050 рублей.

Оптимальный сценарий — безлимитный парк вроде «Арлекина» или Fun City, где можно провести целый день, забыв о постоянной оплате каждого аттракциона. Добавьте к этому обед в кафе на территории, и получится 1400–1800 рублей.

Ну а для тех, кто ищет драйва, — VR-клуб плюс экстремальный аттракцион на набережной: такой набор впечатлений потянет на 1650–2100 рублей.

Наш совет редакции: если собрались гулять долго, не мельчите, берите безлимитный билет, это выгоднее, чем платить по отдельности за каждый аттракцион. И не забывайте про безопасность: перед покупкой билета загляните на интерактивную карту гостехнадзора и убедитесь, что оборудование прошло проверку.