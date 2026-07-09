Это не просто камни: олимпиада юных геологов прошла в селе Сикачи-Алян Хабаровского района.

Фото: Центр экологического и естественнонаучного образования КГАОУ ДО РМЦ

Этим летом, там, где Амур омывает древние петроглифы, а в воздухе пахнет тайгой и костром, с кипела совсем не детская жизнь. База «Сикачи-Алян» на неделю стала домом для 24 школьников и их наставников. Собрались они не ради туристических посиделок. Здесь формировали будущее российской горнодобывающей отрасли.

Краевой слёт юных геологов прошел в селе Сикачи-Алян Хабаровского района. В нем приняли участие 24 школьника. Некоторые ребята обучаются по краевой дополнительной общеобразовательной программе «Школа юного геолога». Организатором мероприятия стал Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края. В олимпиаде участвовали 6 команд из разных территорий края.

Фото: Центр экологического и естественнонаучного образования КГАОУ ДО РМЦ

В отличие от привычных нам кабинетных олимпиад, эта стала полевой. Единственное теоретическое испытание, «Минералогия и петрография», оказалось лишь верхушкой айсберга. А основное – это руки, скорость и умение не растеряться в полевых условиях.

– Все ребята были новичками. Они проявили интерес, но в геологию ещё не были погружены. Поэтому сначала к нам приезжали специалисты из Института тектоники и геофизики ДВО РАН, Института горного дела ДВО РАН. Они проводили занятия и только потом случились соревнования, – рассказывает директор центра экологического и естественнонаучного образования КГАОУ ДО РМЦ Светлана Патрина.

Фото: Центр экологического и естественнонаучного образования КГАОУ ДО РМЦ

За неделю ребята прошли через радиометрию, шлиховое опробование. Учились оказывать первую помощь, ставить палатки за 90 секунд и разжигать костёр так, чтобы вода закипела за 16 минут. Кстати, это испытание оказалось особенно сложным.

– Казалось бы, проще простого: поставить палатку, развести костёр. Но мы ставим жесткий лимит: палатка за 90 секунд, вода должна закипеть за 16 минут. И вот тут всё зависит от того, умеют ли ребята в стрессовой ситуации договориться, – объясняют организаторы. – Например, на прошлой Всероссийской олимпиаде команда края оказалась на предпоследнем месте именно на этом этапе. Капитан переволновался и сделал всё наоборот.

Фото: Центр экологического и естественнонаучного образования КГАОУ ДО РМЦ

Поэтому здесь, в Сикачи-Аляне, упор делают не на зубрёжку, а на самообладание.

– Именно в этом испытании я видела, как ребята из просто напора превращаются в команду. Если не договорятся не уложатся в отведенные секунды, – отмечают организаторы.

Каждый ребенок попробовал себя минимум в двух-трёх направлениях. И, кажется, именно этот «метод погружения» и сработал.

- У нас ежедневно был костёр и «огонёк». Мы садились, делились эмоциями, впечатлениями за день. А после пели. У нас было три «обязательных» песни геологов», – говорит Светлана Патрина.

Фото: Центр экологического и естественнонаучного образования КГАОУ ДО РМЦ

В первый день ребята кривились: «Нас заставляют петь, мы никогда не пели». А в последний вечер, на закрытии, эти же песни звучали уже наизусть. Без подсказок, без телефонов, просто так, от души. Патриотичные и шуточные, они будто превратили группу подростков из разных уголков края в единое братство.

Стоит отметить, что олимпиада проводится при финансовой поддержке крупных отраслевых предприятий. Почему крупные компании вкладываются в такие мероприятия? Ответ оказался прагматичным и одновременно мудрым.

– Идти к студентам, чтобы получить мотивированного специалиста, уже поздно. Если ты пришёл в институт немотивированным, то, может, и закончишь, но работать в отрасли не будешь. Поэтому мы идём к школьникам. Нам нужны будущие мотивированные абитуриенты, – объяснили организаторы.

Причём геологами спектр профессий не ограничивается. Потребности в кадрах на Дальнем Востоке в горнодобывающей отрасли оценивают в 30 тысяч человек. Это и экологи, и энергетики, и IT-специалисты.

Именно поэтому на олимпиаде, тут же в полевых условиях устроили «батл работодателей»: представители предприятий в один день приехали, рассказывали об отрасли, отвечали на вопросы. Чтобы дети увидели: за этими камнями есть их реальное будущее.

И примеры такие уже есть. В прошлом году, отмечают организаторы, когда программа только стартовала, некоторые ребята даже не знали, куда их отправляют. Отношение менялось прямо на глазах: приезжали «развлекаться», а уезжали с чётким пониманием «это моё» или «это не моё, но было круто».

Еще приводят в пример двух одиннадцатиклассниц, которые побывали на таком мероприятии в прошлом году.

- Тогда они приехали почти ничего не понимая. А в этом году уже чётко мотивированные, сдают физику и поступают на геологию. Они уже решили, что это их путь, – рассказывают организаторы.

По итогам олимпиады в личном зачёте первое место у Степана Насырова, второе у Арины Попюк, третье у Юлианы Ходжер. В командном зачете победа у Регионального модельного центра, серебро у школы посёлка Снежного из Комсомольского округа, бронза у школы села Вознесенского из Амурского округа.

Но цифры в протоколе не главная награда, считают организаторы. Главное — это попадание в кандидаты сборной Хабаровского края на XVI Всероссийскую открытую полевую олимпиаду юных геологов в 2027 году.

Это совсем другой уровень. Ты видишь, сколько детей в России увлечены этим делом, сколько педагогов. Это меняет сознание», — уверены организаторы.

И ещё одна, стратегическая задача, которая не всегда видна на протоколах: собрать заинтересованных педагогов и специалистов из науки в единое сообщество: «Геокомьюнити».

– У нас есть институты горного дела и тектоники, но учить детей это не их прямая обязанность. Однако, среди них есть люди, которым это нравится. И мы вовлекаем их в эту «воронку». Учителя, родители, учёные, все, кому не всё равно. Чтобы на местах, в сёлах и посёлках, это переросло в системные занятия, – объясняют организаторы.

И это, возможно, самый важный результат. Когда в 14 лет ребенок находит свою стезю, он двигается по ней осознанно, а не потому, что «туда хватило баллов». И, возможно, эти 90 секунд на палатку и кипящий костёр определят их жизнь больше, чем любой школьный учебник.