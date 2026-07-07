Он был в наушниках: два подростка погибли на железной дороге этим летом

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Два смертельных случая за месяц, дети в наушниках под поездом и подростки, забравшиеся под 27 тысяч вольт. Мы поговорили со старшим помощником Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Краснояровой Еленой, чтобы разобраться, почему каникулы становятся сезоном трагедий и какую цену платят родители за беспечность своих чад.

В зоне ответственности Дальневосточной транспортной прокуратуры 9 субъектов федерального округа. С начала текущего года на объектах транспорта зафиксировано 5 случая, когда травмы «на рельсах» получили дети. К сожалению, три из них, в Вяземском и на станции Хор и станция Звеньевая, закончились летальным исходом.

Как рассказала Елена Красноярова, в Вяземском, подростки залезли на крышу вагона грузового состава и получили смертельный удар током от контактной сети. Напряжение там до 27 тысяч Вольт. И совсем недавно на станции Хор мальчик переходил пути в наушниках. Он попросту не услышал ни предупреждающего сигнала локомотива, ни грохота приближающегося поезда.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года также было 4 происшествия. Один ребенок в Приморском крае погиб.

Самое частное нарушение – дети катаются на поездах в местах, для этого не предназначенных. В этом году таких случаев было пять, годом ранее - 8.

А вот модное увлечение зацепингом, вопреки стереотипам, на Дальневосточной магистрали встречается редко. Это больше «болезнь» центральных регионов, говорят сотрудники транспортной прокуратуры.

По факту гибели детей на станциях Вяземск и Хор Хабаровская транспортная прокуратура организовала масштабные надзорные мероприятия.

На данный момент следствие установило шокирующий факт: все пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях и не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Это не «трудные» подростки, а обычные дети, оставшиеся без присмотра.

Прокуратура продолжает проверку. Ведется оценка действий локомотивных бригад и состояния инфраструктуры: насколько безопасны переходы, работает ли сигнализация, есть ли предупреждающие знаки.

А также, после каждой такой трагедии прокуроры на транспорте проводят «аудит» инфраструктуры. Проверяют, есть ли легальные переходы, освещение, знаки и нормальная сигнализация.

Например, недавно, ванинский транспортный прокурор через суд обязал РЖД оборудовать пешеходный переход через пути в Советской Гавани, поскольку его отсутствие признали опасным для жизни.

А также постоянно ведется борьба с «народными тропами». Специалисты мониторят нелегальные переходы, которые люди используют ради удобства, игнорируя безопасность, и добиваются их перекрытия или оборудования.

– Надзорное ведомство строго оценивает работу уполномоченных органов по делам несовершенолетних: почему дети были без взрослых, чем занимаются в кружках, контролируют ли их семьи и школы, – отметила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Прокуроры и их помощники регулярно посещают школы и детские сады. Они не просто читают нотации, а приводят реальные примеры ребят, которые выжили, но остались инвалидами и теперь горько жалеют о своей минутной смелости.

«Это классика», – комментируют в надзорном ведомстве. У детей появляется колоссальное количество свободного времени, а досуг организован далеко не всегда. Предоставленные сами себе, школьники ищут острых ощущений. Часто это просто игра ради эффектного видео для социальных сетей. Иногда срабатывает стадный инстинкт: пойти за компанию, чтобы казаться смелым.

Как рассказала Елена Красноярова, в 100% случаев несовершеннолетние искренне верят, что держат ситуацию под контролем, и с ними ничего не случится. Однако дети в силу возраста не могут адекватно оценить риски. Железная дорога не аттракцион, а зона повышенной опасности, где цена минуты беспечности – жизнь.

– Многие родители и дети уверены: опасность возникает только когда поезд едет. Это роковое заблуждение. Даже стоящий на путях состав несет угрозу, – подчеркивает старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью. – Проходящий поезд создает мощную воздушную волну, которая способна затянуть ребенка под колеса или, наоборот, с силой отбросить его в сторону на шпалы. И самое главное, напряжение в контактной сети достигает 27–30 тысяч Вольт. Поражающий фактор действует даже на расстоянии, если приблизиться к проводам слишком близко.

Вот поэтому категорически нельзя пролазить под вагонами, забираться на крыши, перебегать пути перед носом локомотива или переходить рельсы в неположенных местах.

Особый пункт - наушники и капюшоны. Трагический случай на станции Хор наглядно показал: ребенок просто «отключил» слух, надев гаджеты, и лишил себя последнего шанса услышать предупреждение.

Многие родители ошибочно полагают, что за шалости ребенка на железной дороге им ничего не грозит. Для родителей автоматически наступает административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию»). Если вы не знали, где находился ваш ребенок, и не объяснили ему опасность — вы нарушили закон.

Кроме того, если подросток повредит имущество железной дороги (разбил стекло, сломал оборудование), родителям придется возмещать ущерб в рамках гражданско-правовой ответственности.

Ребенка могут поставить на профилактический учет в ПДН МВД. А с 16 лет наступает административная ответственность, например, по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте).

— Пожалуйста, берегите детей. Интересуйтесь их досугом, кругом общения и тем, что они смотрят в телефонах. Разговаривайте с ними и показывайте последствия. Рассказывайте о летальных исходах — это не страшилки, это реальность, которая может сломать жизнь вашей семьи.

Не допускайте их на железную дорогу без присмотра. Если ребенок не нуждается в поездке на электричке — ему там не место. Помните: ваше равнодушие к «безобидным» шалостям может стоить ребенку жизни.