Итоги поездки Демешина в Охотский округ: школа, рыба и поддержка северян

Фото: Антон Шевченко (Правительство Хабаровского края)

Охотский округ – самая северная территория Хабаровского края. Добраться до нее можно только по воздуху или воде. Именно сюда приехал губернатор Дмитрий Демешин, чтобы проверить развитие ключевых социальных объектов и пообщаться с жителями.

Программа визита была насыщенной: региональный начальник побывал в школе села Вострецово, где учатся всего 34 ребенка и преподают восемь педагогов; на рыбодобывающих предприятиях, готовящиеся к лососевой путине.

Школа в Вострецово – в центре внимания

Первой точкой маршрута стало село Вострецово. Здесь находится одна из самых маленьких школ Хабаровского края, которая уже готовится к серьезным переменам и воспитывает настоящих патриотов. Они чтят память восьмерых выпускников, погибших при защите Родины, чествуют заслуги еще шестерых земляков, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Фото: Антон Шевченко (Правительство Хабаровского края)

Однако еще в 2024 году произошло знаковое событие: на базе учреждения открылся центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». А в 2025 году за счет краевой субсидии в здании заменили старые деревянные окна на современные пластиковые.

«Будем включать такие небольшие объекты в Народную программу партии, это позволит нам привлечь дополнительные федеральные ресурсы на повышение качества жизни в малых населенных пунктах, которых в Хабаровском крае очень много», – отметил Дмитрий Демешин, приняв решение о дооснащении кабинетов «Точки роста» дополнительным оборудованием.

Кроме того, депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов, сопровождавший губернатора, вручил школе сертификат на приобретение компьютерной техники. Теперь у учащихся будет больше возможностей для цифрового обучения. Достичь этого и привлечь дополнительные источники финансирования удалось благодаря совместной работе краевого правительства с федеральной властью, партией «Единая Россия» и ее депутатским корпусом.

Но модернизация, в которой заинтересованы не только местные жители, но и власти, на этом не закончится. В планах – восстановление бассейна и капитальный ремонт основного корпуса, в рамках которого администрация муниципалитета уже изыскивает средства на экспертизу и подготовку проектной документации. После этого учебное заведение включат в федеральные программы, реализуемые при президентском нацпроекте «Молодежь и дети».

Путина-2026: прогнозы и готовность

Охотский округ – это также ключевой промысловый район Хабаровского края. Отчего визит губернатора не мог обойти вниманием подготовку к лососевой путине. Тем более, специалисты прогнозируют хороший улов в этом году – больше, чем в предыдущие несколько лет.

Фото: Антон Шевченко (Правительство Хабаровского края)

Дмитрий Демешин посетил рыбодобывающие предприятия округа, осмотрел холодильное оборудование и рыбоперерабатывающие цеха.

«Сегодня мы убедились в том, что рыбодобывающая отрасль готова к сезону: хорошо работает холодильное оборудование, а значит, будет обеспечена мгновенная заморозка рыбы, оборудование по переработке икры и другое», – подчеркнул чиновник.

Также состоялась рабочая встреча краевого главы с руководителями рыбохозяйственных предприятий Охотского округа. Обсуждались организация прибрежного лова нерестовой сельди, меры по охране водных биоресурсов, обновление флота – строительство рыбопромысловых и рефрижераторных судов, а также использование инструментов государственной поддержки. Отдельно затрагивалась тема вовлечения рыбопромышленников в проекты развития социальной инфраструктуры северных населенных пунктов.

Встреча в Новом Устье: бензин и лекарства

Визитной карточкой губернаторского стиля Дмитрия Демешина стали личные встречи с жителями, на которых он выслушивает каждого, а затем дает поручения ответственным ведомствам прямо на месте.

В Новом Устье основные вопросы касались топлива и лекарств. Региональный начальник напомнил, что запрет на отпуск бензина в канистры вводился против спекуляций, но для северян, добирающихся до заправки комбинированным маршрутом, это стало проблемой. Решение было найдено: после захода танкера жителям разрешат заправлять канистры в установленном объеме. Первый танкер с 285 тоннами бензина уже прибыл, ожидаются еще поставки.

По лекарствам министр здравоохранения Станислав Мальцев доложил: запасы восполнят, ситуация на контроле. В малых поселках действуют пункты отпуска препаратов при медучреждениях – проблема была в сроках поставок.

Фото: Антон Шевченко (Правительство Хабаровского края)

Значимые товары по доступным ценам

Одна из самых чувствительных тем для северян – цены на продукты и товары первой необходимости. Из-за сложной логистики стоимость многих позиций в Охотском округе была в разы выше, чем в центральных районах края.

По поручению Дмитрия Демешина было принято решение: социально значимые товары теперь доставляют в округ авиатранспортом. Звучит дорого, но на деле это позволило значительно снизить их стоимость – за счет субсидирования перевозок и оптимизации закупок. В ходе рабочей поездки губернатор лично убедился в этом эффекте.

«Охотский округ – форпост России и Хабаровского края. Все озвученные задачи взяты в работу», – резюмировал чиновник, поблагодарив жителей за открытый диалог.