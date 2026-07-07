Продавец-невидимка: экс-сотрудница комиссионки вынесла 10 телефонов и планшет на 125 тысяч

Фото: Маргарита Сурина

В Хабаровске бывшая продавщица комиссионного магазина превратила рабочее место в личную кормушку. 23-летняя уроженка Комсомольска-на-Амуре, проживающая в селе Гаровка-1, методично опустошала витрины, пока однажды просто не исчезла. А вместе с ней — 10 сотовых телефонов и планшет. Общая сумма ущерба составила 125 тысяч рублей.

Тревогу забил представитель сети комиссионных магазинов. В ходе плановой инвентаризации в торговой точке на улице Тихоокеанской обнаружилась серьёзная недостача. Проверка показала: гаджеты пропали не в один день, а исчезали постепенно. Подозрение пало на продавца, которая неожиданно уволилась и перестала выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 задержали беглянку. Выяснилось, что в период работы она тайно забирала смартфоны и планшет с прилавков, действуя по нехитрой схеме. Телефоны сдала в другой комиссионный магазин, планшет продала случайному прохожему прямо на улице. За весь краденый товар выручила 25 тысяч рублей — примерно пятую часть от реальной стоимости — и потратила деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана подписка о невыезде. Теперь предприимчивой продавщице предстоит объяснить суду, зачем менять стабильную работу на уголовную статью ради 25 тысяч рублей.