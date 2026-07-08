Премьерой завершил сотый сезон Хабаровский музыкальный театр

Фото: Андрей Федотов

Замахнуться на саму Агату Кристи не побоялись в ХМТ. И, надо признать, замах получился на рубль, а удар на червонец, как минимум.

Премьера «Восточного экспресса» прошла с аншлагом. Все три дня, что давали спектакль, зал ОДОРА был полон.

– Мы билеты покупали еще в мае. И то боялись, как бы успеть. Сейчас чувствуется, что в городе растет интерес к музыкальному театру, и коллектив – молодцы, стараются оправдать внимание и любовь публики, – делится зрительница Наталья Владимирова.

Фото: Андрей Федотов

Кстати, полный зал для музыкального театра - явление привычное. За сезон его спектакли посетили свыше 80.000 зрителей. Всего состоялось 207 показов, из них 25 труппа дала на выезде - артисты продолжают активно гастролировать.

– «Восточный экспресс» - очень насыщенный, сложный спектакль: фарс, драма и комедия в одном. Он будет кардинально отличаться от всех наших постановок. тех спектаклей, которые у нас, в принципе, есть. Это и фарс, и драма, и комедия, – говорит о премьере художественный руководитель театра Никита Туранов. У него в спектакле главная роль, причем, часть времени он играет труп, что, поверьте, не так-то и легко! Этому покойнику не лежится спокойно на месте. А, впрочем, не будем спойлерить – сами потом посмотрите, если еще не успели.

Фото: Андрей Федотов

«Атмосфера загадки сочетается с синтезом театрального поп-рока, классической оперы и мюзикла», – так описывается спектакль по самому известному детективу Агаты Кристи. И главная загадка - как удалось сделать такую отличную постановку! Кто убийца и убийцы убийцы – все мы давно знаем, поэтому ломать голову над этой тайной зрителям не пришлось. Просто получали эстетическое удовольствие от номеров и костюмов. И не жалели рук, когда пришло время аплодировать перед закрытием занавеса.

– Нам очень понравилось! Жаль только, что в день закрытия Пуаро играл не Денис Желтоухов - был другой состав. Конечно, Никита Рыкунов тоже сильный артист, и голос у него отличный, но мы - поклонницы Дениса Игоревича. Очень уж он харизматичный! Но ничего: решили с подружками, что в сентябре еще раз сходим на «Восточный экспресс», и уж тут от нас Желтоухов никуда не денется, – смеются постоянные зрительницы Ирина и Надежда.

Фото: Андрей Федотов

В спектакле задействована практически вся труппа театра. Над ним работали в невероятном темпе - только костюмов потребовалось сшить около 300.

Сейчас музыкальный отправляется в отпуск. А уже к сентябрю начнется подготовка к новому сезону. Откроется он, уже по традиции, опереттой «Сильва», с которой сто лет назад началась история Хабаровского музыкального театра.