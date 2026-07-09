Мастер план Большого Уссурийского: старт масштабного преображения

Фото: пресс-служба министерства строительства Хабаровского края

На заседании градостроительного совета утвердили план развития острова Большой Уссурийский. Возглавил совещание первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов. Документ опирается на Единую концепцию освоения территории — её закрепили в мае 2024 года по результатам переговоров руководителей России и КНР. В проекте чётко обозначены зоны размещения будущих сооружений и ключевые этапы работ.

— Поручение по развитию острова давал наш Президент. Мы закладываем здесь фундамент международного логистического и туристического центра, но главное — создаем удобства для жителей, — отметил Дмитрий Демешин.

По словам губернатора, благодаря новой подъездной дороге остров станет доступен для всех — в том числе для семей, которые захотят провести здесь выходные.

Фото: пресс-служба министерства строительства Хабаровского края

Объекты и зоны развития

Пространство острова планируют осваивать комплексно. В районе бывшего военного городка разместят Парк Дружбы и филиал Национального центра «Россия». В центральной и восточной частях гостям предложат сразу несколько форматов отдыха: рыбную ферму, агропарк и глэмпинги.

В перечне запланированных объектов — клубный отель, парк аттракционов , яхт клуб и торговый комплекс. Как рассказал заместитель министра строительства — главный архитектор края Сергей Федоров, для полноценной работы всей инфраструктуры построят автодорогу, которая объединит ключевые площадки, а также модернизируют системы электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения. Внимание уделили и защите территории от подтоплений — соответствующие решения уже включены в проект.

Этапы и перспективы

Реализация проекта рассчитана до 2035 года, работы пойдут поэтапно. Уже сейчас на острове готова насыпь — это позволяет начать возведение международного пункта пропуска.

Фото: официальный канал заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирины Горбачёвой

Параллельно продолжается строительство подъездной дороги. На стройплощадке работы идут в ускоренном темпе — бригады трудятся в две смены. В реализации проекта задействовано порядка полусотни строителей, а парк спецтехники насчитывает более 20 машин. Строительные материалы поступают на объект чётко по расписанию — график поставок соблюдается в полном объёме, срывов не зафиксировано.

Первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов отметил, что объект находится на контроле у глав двух государств — России и Китая. Мастер план прошёл экспертную оценку, но его будут уточнять в ходе совместной работы с китайскими партнёрами.

Отдельно учитывают и предложения профессионального сообщества. К примеру, в перспективе рассматривают возможность построить канатную дорогу, которая соединит остров с территорией «Хабаровск Сити».