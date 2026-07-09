Мастер план Большого Уссурийского: старт масштабного преображения

На заседании градостроительного совета утвердили план развития острова Большой Уссурийский. Возглавил совещание первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов. Документ опирается на Единую концепцию освоения территории — её закрепили в мае 2024 года по результатам переговоров руководителей России и КНР. В проекте чётко обозначены зоны размещения будущих сооружений и ключевые этапы работ.
— Поручение по развитию острова давал наш Президент. Мы закладываем здесь фундамент международного логистического и туристического центра, но главное — создаем удобства для жителей, — отметил Дмитрий Демешин.
По словам губернатора, благодаря новой подъездной дороге остров станет доступен для всех — в том числе для семей, которые захотят провести здесь выходные.
Пространство острова планируют осваивать комплексно. В районе бывшего военного городка разместят Парк Дружбы и филиал Национального центра «Россия». В центральной и восточной частях гостям предложат сразу несколько форматов отдыха: рыбную ферму, агропарк и глэмпинги.
В перечне запланированных объектов — клубный отель, парк аттракционов , яхт клуб и торговый комплекс. Как рассказал заместитель министра строительства — главный архитектор края Сергей Федоров, для полноценной работы всей инфраструктуры построят автодорогу, которая объединит ключевые площадки, а также модернизируют системы электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения. Внимание уделили и защите территории от подтоплений — соответствующие решения уже включены в проект.
Реализация проекта рассчитана до 2035 года, работы пойдут поэтапно. Уже сейчас на острове готова насыпь — это позволяет начать возведение международного пункта пропуска.
Параллельно продолжается строительство подъездной дороги. На стройплощадке работы идут в ускоренном темпе — бригады трудятся в две смены. В реализации проекта задействовано порядка полусотни строителей, а парк спецтехники насчитывает более 20 машин. Строительные материалы поступают на объект чётко по расписанию — график поставок соблюдается в полном объёме, срывов не зафиксировано.
Первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов отметил, что объект находится на контроле у глав двух государств — России и Китая. Мастер план прошёл экспертную оценку, но его будут уточнять в ходе совместной работы с китайскими партнёрами.
Отдельно учитывают и предложения профессионального сообщества. К примеру, в перспективе рассматривают возможность построить канатную дорогу, которая соединит остров с территорией «Хабаровск Сити».