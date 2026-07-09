Золото матери на ставки: комсомольчанка украла фамильные украшения и проиграла их в казино

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В городе Юности семейная история обернулась уголовным делом. 46-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотых украшений из квартиры: исчезли две пары серёг, браслет и три кольца с драгоценными камнями. Ущерб она оценила в 215 тысяч рублей. Истина, которую установили оперативники, оказалась хуже кражи: к исчезновению фамильных ценностей причастна 24-летняя дочь потерпевшей. Для матери это известие стало шоком.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре выяснили, что подозреваемая давно питала слабость к азартным играм. Ставки в онлайн-казино требовали денег, а пополнить баланс было нечем. Девушка знала, где мать хранит шкатулку с ювелирными изделиями. Дождавшись, когда осталась в квартире одна, она забрала украшения и отправилась прямиком в ломбард.

На допросе фигурантка рассказала, что планировала выкупить золото обратно после крупного выигрыша. Но удача отвернулась: все деньги, полученные от скупки, ушли в виртуальную бездну. Рассчитываться с матерью и ломбардом стало нечем.

К счастью, полицейским удалось изъять украшения из скупки и вернуть их законной владелице. Ущерб полностью возмещён. Однако это не отменяет уголовного преследования. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Теперь любительнице азартных игр предстоит ответить перед законом. А семейные украшения, едва не ставшие разменной монетой в онлайн-казино, вернулись к хозяйке в шкатулку, которую она наверняка перепрячет подальше.

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