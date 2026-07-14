Золото, серебро и тайга: Демешин поздравил район имени Полины Осипенко со 100-летием и оценил его золотой запас

Фото: Антон Шевченко (Правительство Хабаровского края)

Губернатор специально приурочил рабочую поездку к вековому юбилею одного из самых отдалённых районов региона. Местные жители получили не только поздравления, но и твёрдые обещания: дороги, школы, ФАПы и новые рабочие места. Как живёт район, который добывает золото и серебро, восстанавливает леса с помощью дронов и не чувствует себя окраиной в материале «КП».

В минувшие выходные район имени Полины Осипенко отметил вековой юбилей. Праздник для территории, которая находится в сотнях километров от Хабаровска – событие не рядовое. И губернатор Дмитрий Демешин специально приехал сюда с рабочей поездкой, чтобы разделить этот день с жителями.

«Район имени Полины Осипенко — одна из самых отдалённых территорий нашего региона, но поистине являющаяся жемчужиной. Сотни километров отделяют вас от краевого центра. Но у Хабаровского края нет окраин — каждый его уголок для нас одинаково значим и важен», — обратился губернатор к жителям.

За последние годы здесь многое изменилось: в селе Бриакан появилась пристройка к школе, в райцентре благоустроили набережную, в селе Оглонги открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В планах новые дома культуры, ремонт школ и детских садов, дороги, парки и дворы. Власти обещают не забывать о районе и дальше.

Район имени Полины Осипенко — это один из ведущих центров лесозаготовки и горнодобывающей промышленности в крае. Здесь регулярно добывают золото и серебро, разрабатывают месторождения Чульбаткан и Талгий. Для экономики региона это рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры.

Губернатор подчеркнул: район вносит достойный вклад в общую копилку края. И внимание к нему не просто жест вежливости, а признание реальной значимости.

В ходе поездки Дмитрий Демешин посетил самую северную точку лесничества региона. Здесь на одной территории работают сразу три структуры: Кербинское лесничество, Северное лесное хозяйство и авиаотделение Дальневосточной базы охраны лесов.

Глава региона осмотрел производственную базу, парк лесопожарной техники и тепличный комплекс, где растут саженцы для будущих посадок. Впечатление осталось хорошее.

«Учреждения работают в связке, как единый слаженный механизм, сообща решают задачи и по тушению пожаров, и по восстановлению лесов. В периоды напряжённой обстановки эта синергия особенно важна — она позволяет быстро наращивать силы и перераспределять ресурсы туда, где они нужнее всего. Этот формат показал свою эффективность, поэтому будем тиражировать его в крае», — заявил Демешин.

Что это значит на практике? Лесники и пожарные не ждут, пока кто-то издалека пришлёт помощь. Они уже здесь, рядом. Могут тушить, патрулировать, сажать и восстанавливать. Круглый год.

Особое внимание теплицам. Там сейчас зреют 700 тысяч сеянцев лиственницы. Уже к октябрю их высадят на месте вырубок и гарей. Для Хабаровского края, где лесные пожары ежегодная угроза, это жизненно важно.

Руководитель Кербинского лесничества Юрий Яковченко доложил: в 2023 и 2025 годах учреждение получило новые лесопатрульные автомобили и беспилотные летательные аппараты. Дроны помогают мониторить территорию, выявлять очаги возгораний и патрулировать труднодоступные участки. Техника повышает мобильность служб и экономит время.

«Выращивание этих саженцев – это реальный вклад в решение задачи по восстановлению лесов, поставленной Президентом России. По нацпроекту "Экологическое благополучие" к 2030 году мы планируем добиться превышения воспроизводства лесов над их выбытием на 112 % и пополнить лесной фонд ещё на 460 тысяч гектаров», – резюмировал губернатор.