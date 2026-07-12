Малинковый звон на жаре – в Хабаровске начался «Амурфест»

Фото: Андрей Федотов

Хабаровчане уже привыкли, что это мероприятие включает в себя ярмарку, фудзону и обязательный концерт на площади. В этот раз хедлайнером выступит певец Хабиб. Тот самый, чья «ягода малинка о-о-о» звучала изо всех утюгов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» – Хабаровск».

– В этом году «Амурфест» посвящен Дню семьи, любви и верности. Поэтому желаю всем хабаровчанам провести выходные с семьей и обязательно позвонить родителям. На фестивале можно познакомиться с продукцией, которая производится в крае, и напоминаю, что он проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», – сказала министр туризма Хабаровского края Мария Ярцева.

Фото: Андрей Федотов

Ярмарка разместилась на Комсомольской площади. По периметру установили домики-ларьки, но большинство мастеров предпочли находиться рядом с ними, а не внутри – очень жарко.

– Очень хочется, чтобы тучи набежали, как утром. Видели, какой дождь был, – переговариваются на площади.

Яркое солнце, духота после ливня разогнали людей в тенек. Перемещаешься короткими перебежками, чтобы не получить тепловой удар.

– Одно и утешает, что не тебе сегодня в ростовой кукле ходить, - обмахивается платочком хабаровчанка Ольга. – Как гляну на них, самой еще жарче становится!

Фото: Андрей Федотов

Но такова «селяви» – без ростовых кукол не обходится ни один праздник. Их наряжают в любую погоду!

Мастера Хабаровского края постарались на ярмарку: авторские куклы, игрушки, керамика и другие изделия. Можно оставить приличную, хотя скорей неприличную, сумму, пока обойдешь все прилавки! Обязательно представлены товары рукодельниц из числа коренных народов Дальнего Востока. Нанайские тапочки с опушкой и украшением в виде орнамента – неизменный атрибут «Амурфеста».

Фото: Андрей Федотов

Тамара Година – одна из постоянных участниц фестиваля. Археолог по профессии она лепит из глины сувениры и украшения с петроглифами, найденными в регионе. И охотно рассказывает посетителям их историю.

– Эта личина была обнаружена в Шереметьево, а эта утка, к сожалению, уже утрачена. Радует, что в последнее время люди подходят и уже говорят: «А я видел этот петроглиф в Сикачи-Аляне, слышал про Амурскую Нефертити». То есть они интересуются нашим краем, ездят на экскурсии, это очень приятно. Амурскую Нефертити я сделала копию – это очень интересный персонаж, о котором до конца еще не все известно, – говорит Тамара Година.

Кстати, у Тамары принцип – продавая изделие, она всегда старается рассказать человеку его историю. Считает, что Дальний Восток хранит в себе еще много тайн, которыми надо делиться.

Фото: Андрей Федотов

Ярмарка занимает самую большую площадку, чуть поменьше, но не менее популярную – мастер-классы, где можно научиться делать икебану, расписывать пряники, которые потом можно сразу съесть или сохранить на память, вырезать, рисовать и так далее. Чуть в отдалении – на утесе – продолжение фестиваля. Здесь тоже звучит музыка, выступают артисты и представляют свой товар мастера народного промысла. Даже на набережной у реки еще с десяток рукодельниц с поделками и украшениями – богата Хабаровская земля талантами!

Фото: Андрей Федотов

Программа первого дня фестиваля продлится до девяти часов вечера. Кстати, концерт можно посмотреть и на сайте «Амурфеста», если сложно находиться на жаре. В воскресенье праздник продолжится и дополнится спортивными мероприятиями.