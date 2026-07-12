Ревность, кулаки и выбитая дверь: житель Хабаровского края превратил соперника в пациента реанимации

Фото: Сгенерировано Gemini.com

В селе Некрасовка Хабаровского района классический любовный треугольник разрешился кулаками, больничной койкой и уголовным делом. 34-летний местный житель вернулся домой, не застал сожительницу с детьми и отправился на поиски. Нашёл он их в гостях у другого мужчины, и дальнейшие события потянули на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ОМВД России по Хабаровскому району поступил сигнал из медицинского учреждения: в стационар доставлен 35-летний мужчина из Некрасовки с повреждениями головы и туловища. Врачи диагностировали травмы, которые экспертиза впоследствии квалифицировала как тяжкий вред здоровью. Оперативники быстро установили, что пострадавший попал в больницу не сам: его привёз тот самый человек, который эти травмы и нанёс. Задержанный, прежде не судимый, пояснил полицейским свою версию. Вернувшись домой и не обнаружив сожительницу с детьми, он отправился на поиски. Выяснив адрес, где она может находиться, мужчина пришёл по нужной двери. За ней он услышал знакомые голоса. Стучал - ему не открыли. Тогда он выломал дверь и ворвался внутрь. Словесный конфликт быстро перешёл в избиение. Фигурант нанёс сопернику множество ударов руками и ногами по голове и телу. Закончив, он погрузил пострадавшего в машину, отвёз в больницу и спокойно вернулся домой. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас следователи собирают доказательства и выясняют все обстоятельства конфликта. Одно можно сказать точно: выбитая дверь и визит в больницу в качестве водителя не смягчают ответственность за избиение, превратившее человека в пациента реанимации. А семейные разборки, как выяснилось, решаются не разговорами, а кулаками с последующей явкой в полицию.