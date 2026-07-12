Жара и духота еще немного "порадуют" хабаровчан. Фото: Виктория Андреева

Жителям Хабаровска, уставшим от духоты и высоких температур, осталось потерпеть совсем немного. Анализ прогнозов нескольких погодных сервисов показывает, что по-настоящему продолжительной жары в ближайшие недели не ожидается, а вторая половина июля будет более комфортной благодаря дождям и периодическим похолоданиям.

Сейчас в краевой столице дневная температура держится на уровне +27…+30 градусов. При этом высокая влажность делает ощущаемую температуру еще выше. Уже в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

По данным различных погодных агрегаторов, наиболее жаркий период пришелся на первую половину июля. После 15–17 июля температура начнет постепенно снижаться до +24…+27 градусов днем. К концу второй декады месяца вероятность затяжной жары становится значительно ниже, а осадки будут приходить чаще.

Наиболее заметное похолодание предварительно ожидается в последней декаде июля. Ряд прогнозов указывает, что 24–26 июля температура может опускаться до +22…+24 градусов днем на фоне дождей и облачной погоды. Однако специалисты напоминают, что столь долгосрочные прогнозы могут корректироваться по мере приближения этих дат.

В целом июль остается самым теплым и самым влажным месяцем года в Хабаровске. Средняя дневная температура составляет около +25 градусов, а дожди проходят практически через день. Именно поэтому периоды жары здесь обычно чередуются с ливнями и кратковременным похолоданием.

Впрочем, по предварительным прогнозам это лето в Хабаровске ожидается теплее климатической нормы. Поэтому полностью рассчитывать на продолжительную прохладу до августа не стоит. После каждого похолодания возможны новые волны тепла.

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