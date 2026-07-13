Сергей Кравчук проверил, как в Ванино Хабаровского края выполняют наказы президента и губернатора

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Ванинский район живет в режиме стройки. Пока одни населенные пункты края только разрабатывают планы развития, поселок Ванино уже вовсю сверлит, асфальтирует и перестраивает социальную реальность. На минувшей неделе сюда с рабочим визитом прибыл глава Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Поездка, организованная по поручению губернатора Дмитрия Демешина, была посвящена мониторингу: как идут дела с национальными проектами и что происходит с теми самыми точками напряжения, которые занесены в «Атлас проблемных объектов».

Главный вывод поездки: процесс идет, но останавливаться нельзя ни на минуту. Особенно когда на кону судьбы семей, комфорт дворов и безопасность детей.

СВОи люди

Визит начался не с парадных объектов, а с заседания Совета муниципальных образований. В администрации района собрались чиновники, социальные координаторы и волонтеры, чтобы доложить о поддержке семей участников специальной военной операции.

Здесь, в каждая семья закреплена за конкретным куратором. В этой системе задействован 151 человек: от представителей местной власти до неравнодушных волонтеров.

На сегодняшний день отработано 549 социальных паспортов. С ноября 2025 года район подключился к краевой системе «СВОи люди», где информация актуализируется мгновенно.

– Системная адресная поддержка с учетом конкретной жизненной ситуации, вот наш приоритет, – отметил Сергей Кравчук, комментируя доклады. Ему показали, как работает новая цифровая платформа, позволяющая не ждать, пока человек придет за помощью, а предлагать решение на опережение.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Квартирный вопрос

От социальной сферы перешли к расселению аварийного жилья и ремонту социальных объектов. У собственников ветхих домов в Ванино есть выбор: получить компенсацию по рыночной стоимости и купить жилье на вторичном рынке самостоятельно или, если состояние дома позволяет, привести его в порядок.

Однако главной точкой кипения (так эмоционально не надо) не стал детский сад «Золотой ключик». Этому учреждению в этом году исполняется 60 лет. На капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Семья» выделено около 80 миллионов рублей. Однако подрядчик пока не укладывается в график, строительная готовность на момент проверки составляла 39%.

Ситуация накалилась до предела – сложная (непростая): сроки сдачи конец июля, а объемов еще много. Подрядчик дал обещание, что в ближайшие дни на площадку выйдут еще 40 рабочих.

– Ремонт нужно завершить по графику. Особое внимание гидро- и теплоизоляции фундамента, устройству отмосток. Пристальный контроль будет вестись со стороны правительства края и главы района. Сюда вернутся 103 ребенка, и условия должны быть идеальными, – подчеркнул Сергей Кравчук.

Кстати, пока в садике идет ремонт, дети не остались без присмотра, их распределили по другим дошкольным учреждениям поселка.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Дворы и парки

После совещаний делегация выехала на улицу. Первая остановка во дворе по улице Чехова, 9. Здесь уже появилась новая детская площадка. Резиновое покрытие, брусчатка, современные спортивные тренажеры и игровые комплексы. Все это обошлось в 8 миллионов рублей. Жители выбирали наполнение сами вместе с управляющей компанией.

Экономист УК Ольга Губайдуллина призналась, что соседи уже начали оформлять территориальное общественное самоуправление (ТОС).

– Мы не хотим останавливаться на детской площадке. Мечтаем о тротуарах и парковочных карманах. Сергей Анатольевич нас поддержал, напомнил о том, что губернатор Дмитрий Демешин инициировал увеличение программы поддержки ТОС до миллиарда рублей. Это дает нам шанс сделать наш двор по-настоящему уютным, – поделилась Ольга.

Следующий объект: Семейный парк в Школьном переулке, победитель Всероссийского конкурса среди проектов ДФО. Стоимость работ 171 миллион рублей. Здесь уже вовсю кипит работа: идет прокладка кабелей освещения, заливаются основания, меняются бордюры. Парк должен стать новым центром притяжения для туристов и местных жителей.

И.о. главы района Ольга Ханукаева заметила, что помимо спорта и детского оборудования, парку не хватает зон для тихого отдыха и качественного озеленения. Сергей Кравчук предложил не изобретать велосипед, а перенять успешный опыт озеленения Хабаровска.

А также осмотрели дорогу по улице Цыганкова. Участок, который давно был головной болью для автомобилистов и пешеходов, включили в «Атлас проблемных объектов», и теперь он дождался перемен. Сергей Кравчук лично дал старт капитальному ремонту. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Прямо сейчас бригады ведут открытую прокладку сетей: убирают старый грунт, готовят подушку, укладывают новые трубы магистрали.

– Жители очень ждали этого ремонта. Они обращались к властям, и мы не вправе были оставить этот вопрос без внимания, – заявил Сергей Кравчук. – Ванинский район развивается. Привлекаются серьезные инвестиции, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Важно, что есть четкий план на следующий год, и финансирование будет только расти.

Подводя итоги поездки, Сергей Кравчук поблагодарил руководство района и самих жителей за ответственное отношение к общему делу.

– Мы видим, что люди здесь болеют за свой поселок. Благодаря совместной работе с губернатором Дмитрием Демешиным, мы выводим решение насущных задач на новый уровень. Нацпроекты, инициированные Президентом, работают, если к ним прикасаются руки профессионалов и сердца неравнодушных людей,– резюмировал Кравчук.