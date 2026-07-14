Артелистром быть проще, чем учить детей: хабаровчанин вернулся с СВО и стал школьным учителем

Фото: ресс-служба комитета по труду и занятости населения края

Когда артиллерист Максим Анцупов вернулся с передовой, он не думал, что будет стоять у школьной доски. Десять лет военной службы, опыт в охране, боевые товарищи, приказы, выстрелы — и вдруг тишина кабинета, парты и детские глаза, смотрящие с доверием. Но именно так распорядилась жизнь.

Максим Анцупов – многодетный отец. За плечами 10 лет военной службы, работа в охране. Но полученная травма перечеркнула возможность вернуться к прежнему делу. Нужно было искать новый путь. Куда идти? Чем заниматься? Вопросов было больше, чем ответов.

– Если бы не травма, я бы и дальше продолжал отдавать долг Родине, — признаётся Максим.

В кадровом центре «Работа России» ему помогли определиться с направлением, и Максим выбрал программу обучения по психологии преподавания. Полученные знания и навыки позволили ему занять должность учителя начальной военной подготовки в школе № 2 микрорайона Березовка в Хабаровске.

– Я очень благодарен за возможность применить новые знания и учить детей. Мне интересно с ребятами, я хочу рассказывать им о важных вещах, прививать им дисциплину и чувство ответственности. Конечно, порой с детьми бывает непросто, намного проще, мне кажется, было быть артиллеристом, — с улыбкой отмечает Максим.

Как рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края с начала 2026 года в кадровые центры «Работа России» по вопросам трудоустройства обратились 95 ветеранов специальной военной операции. 38 из них уже получили подходящую работу, 55 проходят профессиональную переподготовку и повышают квалификацию, четверо успешно завершили обучение. Чаще всего ветераны СВО выбирают для обучения профессии водителя, машиниста экскаватора или бульдозера, специалиста по закупкам, сварщика.