Дороги размыло: в Хабаровском крае восстанавливают трассы после паводка

Фото: Антон Шевченко

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проинспектировал восстановленный участок трассы Красная Речка – Казакевичево, который размыло 11 июля из-за сильных дождей и резкого подъема воды. Движение на 12-м километре открыли в 18:40 11 июля — за 10 часов, сообщили в правительстве края.

Из-за обильных осадков — за полтора дня в верховьях Хехцира выпала полумесячная норма — без транспортного сообщения остались жители сел Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2. Для восстановления проезда вместо трех водопропускных труб уложили семь: пять диаметром 1,5 метра и две — метр. Это позволило увеличить пропуск паводковых вод и снизить нагрузку на дорожное полотно. Дополнительно доставлено около 1 тыс. кубометров скального грунта для укрепления насыпи. Вода продолжает снижаться.

Во время ремонтных работ спасатели организовали переправу людей через разлив на лодке. За сутки перевезли более 300 человек, доставили продовольствие в загородный детский лагерь и организовали подвоз питьевой воды. Губернатор поблагодарил все службы за оперативность.

«Молодцы, хорошо, быстро сработали — и дорожники, и оперативные службы. Расслабляться не стоит, потому что в этом году воды будет много — и у нас, и в соседнем Китае. Надо к этому готовиться», – отметил глава региона.

В настоящее время на этом участке трассы продолжаются работы по обустройству основного моста, начатые летом. Завершение запланировано на конец сентября.

Также из-за подъема воды повреждены два моста на дороге Биробиджан–Кукан. Без транспортного сообщения остались жители сел Кукан, Догордон и Наумовка. Размывы в районе мостов уже ликвидированы, обеспечен временный проезд до села Кукан, ведется строительство объездной дороги. Как рассказал и.о. заместителя председателя правительства края по инфраструктуре Александр Горохов, сегодня к вечеру будет восстановлено сообщение с селом Догордон — единственным оставшимся отрезанным из-за паводка населенным пунктом.