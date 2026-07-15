«Растерзал в клочья»: В Магаданской области медведь растерзал 62-летнего пенсионера.

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Трагедия разыгралась на окраине поселка Ола, где дикий медведь насмерть загрыз 62-летнего местного жителя. Тело пенсионера с чудовищными рваными ранами и открытой черепно-мозговой травмой пролежало в заброшенном доме несколько дней, родные не могли дозвониться до мужчины почти неделю. Следователи уже начали проверку, а охотоведы получили приказ обезвредить хищника, прежде чем он выйдет к людям снова.

Трагедия на Колыме: что известно о нападении

Жуткая история произошла днем 15 июля в Ольском районе Магаданской области. 62-летний мужчина стал жертвой нападения бурого медведя буквально в нескольких сотнях метров от цивилизации — на окраине поселка Ола, неподалеку от одноименной реки. По данным регионального следственного управления СК России, на место происшествия незамедлительно выехала группа следователей и криминалистов. То, что они увидели, не оставляло сомнений в причине смерти: тело пенсионера было буквально изодрано когтями и клыками. Эксперты зафиксировали множественные рваные раны, глубокие укусы и тяжелейшую открытую черепно-мозговую травму. Это характерные признаки атаки крупного хищника. Как сообщается, мужчина перестал выходить на связь с родственниками еще за пять дней до обнаружения тела. По предварительной информации, этому предшествовал бытовой конфликт: после ссоры с супругой пенсионер ушел из дома и укрылся в заброшенном строении на окраине поселка. Именно там его и настиг зверь. Сейчас следователи устанавливают точную хронологию событий: произошло ли нападение 15 июля, или мужчина получил смертельные травмы раньше, но долгое время не мог позвать на помощь. В ведомстве начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Охота на людоеда

Ситуация осложняется тем, что медведь до сих пор не обезврежен. На месте трагедии криминалисты обнаружили четкие следы хищника. В настоящее время охотоведы региона ведут активные поиски опасного животного. Администрация района рассматривает вопрос о его немедленной ликвидации, так как хищник, попробовавший человеческую плоть, представляет смертельную угрозу для всех жителей поселка Ола и соседних дачных участков. Специалисты напоминают: в этом году на Дальнем Востоке фиксируется аномально большое количество выходов медведей к людям из-за неурожая ягод и орехов в тайге. Что делать, если вы оказались в зоне риска? Эксперты советуют жителям отдаленных районов не ходить в одиночку по берегам рек и в кустарнике, где медведи любят прятаться. При обнаружении зверя категорически запрещено поворачиваться к нему спиной и пытаться убежать. Это провоцирует инстинкт преследования. Власти поселка Ола призывают горожан временно воздержаться от прогулок в лесной зоне до завершения операции по отстрелу агрессивного животного.

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