Дмитрий Демешин: с начала года малый бизнес получил поддержку почти на 800 млн рублей

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается масштабная работа по поддержке предпринимательской инициативы – и результаты уже впечатляют. Только за первое полугодие 2026 года жители региона получили около 800 миллионов рублей на открытие и развитие собственного бизнеса. А за последние шесть лет финансовая помощь превысила 2 миллиарда рублей, и ею воспользовались 529 предпринимателей, решивших начать дело с нуля.

Эти средства часть президентского национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который на деле доказывает: поддержка государства работает, когда она адресная и своевременная.

«В рамках президентского нацпроекта мы помогаем людям воплощать мечты о собственном деле, – подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин. – Будь то пекарня, которая обеспечивает хлебом целое село, или семейное кафе, где можно провести время вместе с детьми. Это не только про экономику, но и про качество жизни на местах. Когда в небольших населенных пунктах появляются новые услуги и рабочие места, у людей появляется стимул оставаться и развивать свою территорию».

Один из примеров - 21-летняя Елизавета Бойко. В Комсомольске-на-Амуре она открыла необычное заведение – кафе-книжный клуб. Пространство ориентировано на семейный досуг: здесь можно не только вкусно поесть, но и полистать книги, поиграть в настольные игры и провести время с детьми. Формат оказался востребованным, и проект уже стал точкой притяжения для горожан всех возрастов.

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

«Мне хотелось создать место, где людям будет уютно и интересно. Президентская субсидия стала тем самым стартовым капиталом, который позволил превратить идею в реальность», – делится Елизавета.

В отдаленном селе Джигда Аяно-Майского района, где проживает около 180 человек, предприниматель Дмитрий Баценин открыл магазин с пекарней. При поддержке фондов развития малого бизнеса он закупил оборудование и товары в рамках северного завоза, а местная администрация помогла с оснащением помещения.

Теперь жители Джигды каждый день могут купить свежий хлеб и товары первой необходимости, не выезжая за сотни километров в райцентр. Это не просто бизнес – это спасение от логистической изоляции и забота о земляках.

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

Особое внимание правительство края уделяет развитию предпринимательства в малых селах и труднодоступных районах. Сегодня в Аяно-Майском районе работают 51 предприниматель, в Тугуро-Чумиканском – 53. И эта цифра будет расти, потому что система поддержки настроена на реальные потребности людей.

«Мы продолжим поддерживать таких людей – через льготные займы, финансовую помощь и сопровождение проектов на всех этапах, – отметил Дмитрий Демешин. – Важно, чтобы у каждого, у кого есть идея и желание работать, был шанс реализовать себя».

Программа действует, и средства на поддержку МСП выделяются системно. Главное, что субсидии доходят до тех, кто действительно хочет работать на своей земле, создавать рабочие места и улучшать жизнь вокруг себя. Пекарни, кафе, магазины, сервисные центры – география проектов расширяется с каждым годом.

Государство дает возможность, а предприниматели – свое время, энергию и талант. Вместе это превращается в устойчивую экономику и комфортную жизнь в каждом уголке Хабаровского края.