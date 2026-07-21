Доступный метр: как деревянное домостроение может решить проблему отдаленных территорий Хабаровского края

Деревянные домокомплекты могут решить вопросы с переселением жителей из аварийного фонда. Фото: Сгенерировано нейросетью

Развитие лесной отрасли и научно-технологический потенциал ДФО обсуждали на июльском заседание Совета Дальневосточного федерального округа под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. Хабаровский край, обладающий статусом одного из крупнейших лесных «цехов» страны, представил не только стратегию развития глубокой переработки, но и конкретные социальные проекты в сфере деревянного домостроения.

Губернатор Дмитрий Демешин, выступая на заседании, подчеркнул смену парадигмы: от экспорта кругляка регион переходит к экономике замкнутого цикла, где дерево работает на людей. В фокусе внимания – расселение аварийного фонда и комплексное развитие сел.

«Ключевая задача в том, чтобы деревообработка работала на людей, особенно в северных и удаленных районах», – заявил глава региона.

Регион уже перешел от слов к делу. В Чегдомыне возводится 15 деревянных домов, в Николаевске-на-Амуре строится двухэтажка из профилированного бруса для переселенцев, а в планах еще 10 объектов в Ванинском и Ульчском районах.

Однако на пути реализации этих планов встает суровая дальневосточная логистика. Как строить качественно и при этом укладываться в бюджет, если доставка одного рейса в отдаленный поселок стоит как небольшой дом?

О том, как сделать деревянное домостроение инструментом решения социальных задач, а не затратным экспериментом, рассказал Константин Барашев, президент ассоциации «Хабаровское краевое объединение подрядчиков в сфере строительства».

По его словам, предпосылки для бума деревянного строительства в регионе колоссальные, и обусловлены они географией.

«У нас огромное количество отдалённых территорий, куда доставлять традиционные стройматериалы сложно и дорого, а вот лес – наш локальный ресурс. Мощностей для этого достаточно. В крае работает много компаний по производству домокомплектов – так называемых префаб-конструкций. Это заготовки, которые собирают в цеху, а на участке монтируют с минимальным участием бригад», – комментирует Константин Барашев.

Однако главный вопрос в экономической целесообразности. Эксперт приводит конкретные цифры.

«На текущий момент стоимость квадратного метра, утверждённая Минстроем, – около 163–164 тыс. рублей. Деревянные домокомплекты в условиях Хабаровского района выходят в районе 120–140 тыс. за квадрат. Это уже делает их конкурентоспособными. Но как только мы говорим про доставку в удалённые сёла, нагрузка на логистику резко вырастает», – уточняет спикер.

В качестве примера Константин Барашев привел кейс в районе имени Полины Осипенко, где запрос стоит построить пять домиков по 72 квадрата.

«Один рейс машины стоит 350 тыс. рублей. При этом готовый модуль мы повезти не можем – он негабаритный. Значит, везти нужно сборные части: стены, кровлю, элементы перекрытий, а это уже несколько рейсов. И это только от Комсомольска-на-Амуре, а ведь до Комсомольска нужно ещё довезти. Логистика в разы увеличивает смету», – предупреждает эксперт.

Изменить ситуацию призваны не только новые производственные мощности (в Амурске уже запущен цех по производству фанеры и модернизирован сушильный комплекс на 100 тыс. кубометров в год), но и законодательные инициативы.

«Весной вышел законопроект, который разрешает строить деревянные многоэтажки – до четырёх этажей включительно. Это открывает огромные возможности. Теперь с помощью деревянных префаб-комплектов можно закрывать не только жильё, но и социальные объекты: дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, административные здания», – отмечает Константин Барашев.

По его мнению, это снимает проблему отсутствия в малых селах тяжелой техники и узких специалистов. Заводская готовность комплектов высокая, монтаж простой, а бетон и кирпич, которые традиционно нужно везти за тысячи километров, уходят в прошлое.

Несмотря на оптимизм, эксперт призывает подходить к каждому проекту индивидуально.

«Где-то подойдут крупные модули, где-то только Precut пакеты, где-то нужно усиленное утепление или ветрозащита. Но при грамотном подходе деревянное домостроение может стать реальным инструментом решения жилищных и социальных проблем даже в самых труднодоступных точках края», – резюмировал Константин Барашев.

Судя по итогам заседания Совета ДФО, Хабаровский край намерен и дальше наращивать темпы, превращая свои лесные богатства в доступные квадратные метры для жителей региона.