Движемся дальше: Сергей Кравчук проинспектировал как в Советской Гавани идут работы по нацпроектам

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края Сергей Кравчук проинспектировал благоустройство в Советско-Гаванском районе. За последние годы здесь привели в порядок 19 дворов по федеральной программе, открыли новые детские площадки и готовятся к открытию Аллеи Героев СВО. О том, как живёт район и что ещё предстоит сделать, — в материале «КП».

Что проверил мэр

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», мэр Хабаровска Сергей Кравчук продолжает объезжать районы края. На этот раз — Советско-Гаванский. Вместе с главой района Дмитрием Чайкой они проверили, как выполняются поручения губернатора и реализуются национальные проекты.

Особое внимание благоустройству дворов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (или программе «Формирование комфортной городской среды»). Один из примеров — двор на улице Пионерская, 18. Ремонт обошёлся в 8 миллионов рублей. Подрядчик уложил асфальт, установил освещение, детское оборудование и малые архитектурные формы.

Председатель ТОС «Звезда Советской Гавани» Ольга Ротермель рассказала, что жители не оставались в стороне. Они ежедневно контролировали работу подрядчика и вносили свои предложения.

«Просили удлинить бельевую площадку, которая нам просто необходима. Тренажёры хорошие у нас стоят. Ремонт уже подходит к концу: ждём, когда будет уложено резиновое покрытие и установлены лавочки», – поделилась Ольга Ротермель.

Сергей Кравчук отметил, что программа продолжает работать, и поблагодарил полпреда Юрия Трутнева за её продление.

«Программа «Благоустройство дальневосточных дворов» продолжает свою работу — о её продлении мы просили Юрия Петровича Трутнева. Советская Гавань продолжает преображаться: за последние годы в городе привели в порядок 19 дворов по федеральной программе и ещё 15 — благодаря грантам для ТОСов. Однако останавливаться на достигнутом рано: около половины городских территорий всё ещё ждут ремонта», – подчеркнул Сергей Кравчук.

ТОСы — двигатель перемен

Ещё одна точка визита – двор на улице Рабочая, 13. Здесь в 2024 году образовалось ТОС «Хозяюшка». И в этом же году сообщество выиграло краевой конкурс на реализацию проекта «Разноцветный мир». Общая стоимость более миллиона рублей. На эти деньги установили детский игровой комплекс, турники и качели.

Председатель ТОС Елена Яковлева поблагодарила Сергея Кравчука за поддержку. Раньше, по её словам, во дворе не было ни тротуаров, ни дорог, ни благоустройства.

«А после участия в конкурсе нам благоустроили двор, появились красивые лавочки и пешеходные площадки. Мы пообщались с Сергеем Анатольевичем, очень благодарны ему за его инициативу увеличить программу поддержки ТОС до миллиарда рублей, с которой он обратился к губернатору. Поддержка от Дмитрия Викторовича Демешина мотивирует нас продолжать улучшать наш двор», – сказала Елена Яковлева.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Парк для всех

В парке культуры и отдыха «Зелёный мыс» Сергей Кравчук проверил, как выполнено поручение губернатора по обустройству зон для маломобильных групп населения. Проект благоустройства зоны активного отдыха «Спортивная арена» в 2024 году занял первое место во Всероссийском голосовании, набрав 1 311 голосов. Ремонт завершён, стоимость около 15 миллионов рублей.

«Поручения, данные Дмитрием Демешиным, были выполнены. Порадовало наличие различных зон в парке — житель любого возраста и физической подготовленности найдёт себе занятие по душе. Тут и площадка с героями русских сказок, и пространство для маломобильных групп населения, и спортивный сектор с тренажёрами ГТО. Кроме того, жители уже проголосовали за обустройство новой спортивной площадки в парке, которую будут благоустраивать в 2027 году», – отметил Сергей Кравчук.

Аллея Героев

Уже через неделю в Советской Гавани откроется Аллея Героев, посвящённая бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции. Работы завершены на 95%. Строительство велось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Я благодарен местным жителям за их трепетное отношение к нашим бойцам - этот сквер делается в память о них. Контроль за выполнением работ ведёт администрация района, как сообщил глава, на данный момент аллея ждёт памятник воинам», – сказал Сергей Кравчук.

Завершился визит заседанием Совета муниципальных образований. Глава района Дмитрий Чайка доложил о самом больном вопросе – переселении из аварийного жилья. На территории района более 100 ветхих аварийных домов, в которых проживают около 2 000 человек. В рамках адресной программы планируется расселить 35 из них.

Также участники заслушали доклад о мерах поддержки семей участников СВО. Администрация района предоставляет единовременную денежную выплату контрактникам. С 1 января 2026 года сумма составляет 180 тысяч рублей. Психологическая помощь оказывается специалистами комплексного центра социального обслуживания населения.

«Побывав в разных населённых пунктах края, мы в очередной раз убедились, что создание комфортных условий для развития бизнеса, привлечения инвестиций по-прежнему остаётся одной из главных задач органов местного самоуправления. Сегодня они активно реализуют мероприятия национальных проектов, в рамках которых осуществляется ремонт дворовых территорий, дорог, организация скверов. И уверен, что при поддержке губернатора, нашего Президента России Владимира Владимировича Путина, Советско-Гаванский район будет дальше развиваться и процветать. Мы видим, что с каждым годом идёт увеличение финансирования из вышестоящих источников», – подвел итоги рабочей поездки Сергей Кравчук.