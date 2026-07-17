«Вам ключи от домофона»: наша редакция испытала на себе новую схему мошенников

Код от домофона может стоить доверчивым гражданам миллионов. Фото: Таисия Субботина

Корреспондентка «Комсомолки» едва не попалась на удочку телефонных аферистов и выяснила, почему безобидный разговор о замене домофона заканчивается переводами на миллионы рублей, а жертвами становятся и студенты, и бухгалтеры, и врачи.

Признаюсь честно: я всегда думала, что уж меня-то мошенникам не провести. Но однажды вечером, уставшая после работы, я сняла трубку с незнакомого номера и чуть не пополнила криминальную статистику.

Звонок начался буднично. Приятный мужской голос сообщил: в чате моего подъезда обсуждалась замена домофона, и теперь нужно уточнить, сколько мне потребуется чипов. Наверное, к счастью для моей нервной системы, я не состою ни в каких домовых чатах, живу на съёмной квартире, и в подобных обсуждениях участвует владелица.

Собеседник был предельно любезен. Уточнил количество ключей, пообещал оставить их в почтовом ящике и предупредил: первые пару дней чипы могут не работать, заходить в подъезд придётся по специальному коду. Варианты кодов придут мне в смс, а тот, который не понравится, нужно будет продиктовать ему, а он передаст его другим жильцам.

Смс с кодом пришло почти сразу. И вот тут в голове что-то щёлкнуло. Код из смс? Продиктовать? Я похолодела. Это была та самая схема, о которой я самолично писала в новостях: через код из сообщения мошенники получают доступ к личным кабинетам, а дальше, как повезёт.

Хотелось бросить трубку. Но я читала, что если нагрубить аферистам, те могут устроить «бомбинг» — телефонную атаку из десятков и сотен звонков. Пришлось импровизировать: притворилась, что нахожусь за городом, связь ужасная, смс с кодами не доходят. Сбросила трубку и перевела телефон в авиарежим. Больше не звонили.

Через пару дней написала коллега. Оказалось, ей мошенники пытались «продлить договор на номер телефона» почти в полночь, с угрозами отключения. Схема другая, почерк тот же.

Работает безотказно: «МВД, отдел по борьбе с мошенничеством, слушаю»

С коллегами мы, разумеется, устроили мозговой штурм: как быстро и гарантированно отшить телефонных аферистов, не вступая в долгие диалоги?

Одна знакомая поделилась безотказным, по её словам, методом. Она снимает трубку с незнакомых номеров исключительно фразой: «МВД Хабаровского края, отдел по борьбе с телефонным мошенничеством. Чем могу помочь?». Говорит, звонки обрываются мгновенно и повторных не поступало ни разу.

Другая советует вариант для тех, кто не хочет играть в спецслужбы: просто между делом в разговоре сказать, что вы работаете в органах. Тоже действует.

Правда, тут есть нюанс. Если вдруг незнакомый номер окажется не мошенником, а, скажем, тётей Любой, которая просто поменяла сим-карту и потеряла все контакты, будет неловко. Но, положа руку на сердце, тётя Люба в наш век мессенджеров скорее напишет, чем позвонит с незнакомого номера без предупреждения. Риск оправдан.

От третьей знакомой пришла ещё одна ценная рекомендация: если мошенник начинает сыпать статьями и угрожать уголовной ответственностью — немедленно включайте диктофон и проверяйте номера статей в интернете прямо во время разговора.

С этой знакомой аферисты отработали схему «с наездом»: заявили, что она оскорбила не мошенника, а какого-то важного человека из сферы домофонного сервиса, и теперь ей грозит уголовная статья.

Номер статьи назвали уверенно, с ходу, явно рассчитывая на испуг. Но она не растерялась, открыла поисковик и тут же выяснила: продиктованная статья относится вовсе не к оскорблениям, а к краже.

Уголовный кодекс мошенники, как выяснилось, знают плохо. Зато психологическое давление создают мастерски, особенно на тех, кто не перепроверяет информацию.

Поэтому правило простое: хотите угрожать статьёй? Будьте добры соответствовать. А вы, дорогие читатели, проверяйте и записывайте. Диктофон на телефоне включается двумя нажатиями, а пара минут записи потом может здорово помочь и следствию, и вашим нервам.

Четыре миллиона за один звонок

Статистика по Хабаровскому краю за последние недели выглядит пугающе. Причём жертвами становятся люди самых разных возрастов и профессий. Вот лишь несколько эпизодов, которые зафиксировала пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

25 июня. В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Хабаровску обратился индивидуальный предприниматель из Индустриального района. Его 21-летний сын, студент вуза, перевёл мошенникам все семейные накопления 2 миллиона 465 тысяч рублей. Сначала парню позвонили «специалисты по обслуживанию домофонов» и попросили назвать код из смс. Затем другие собеседники сообщили: с его персональных данных финансируются террористические организации. Чтобы избежать уголовной ответственности и спасти родительские деньги, студент под диктовку кураторов собрал всё, что было дома, и через банкоматы отправил на «безопасный счёт».

24 июня. В посёлке Эльбан 52-летней женщине предложили бесплатные ключи от нового домофона. Попросили продиктовать код из смс. Дальше классика: звонок от «специалиста техобслуживания», угроза списания средств с банковских счетов, перевод через онлайн-приложение. Итог: 280 тысяч рублей ушли аферистам.

18 июня. В посёлке Переяславка 49-летний мужчина поверил в легенду об установке домофона, назвал код из смс, а после звонка «оператора службы безопасности банка» перевёл на «безопасный счёт» 275 тысяч рублей.

17 июня. В Железнодорожном районе жертвой стала 64-летняя женщина-бухгалтер. Сначала звонок из «компании по обслуживанию домофонов» и просьба назвать код из смс. Затем «офицеры спецслужб», которые сообщили, что по доверенности на неё оформляют крупные займы. Под психологическим давлением женщина отправилась в банк, взяла кредит и перевела мошенникам 4 миллиона 375 тысяч рублей. Деньги ушли на счёт, который оказался картой физического лица.

В тот же день 22-летнего врача стоматологической клиники аферисты сначала «прописали» в фальшивый домовой чат, попросили пройти авторизацию: назвать код из смс и отправить подтверждение со словом «Да». После этого с ней связался некий «специалист» и заявил, что на имя девушки неизвестные хотят открыть счёт для переводов в недружественные страны. Действуя по указке кураторов, потерпевшая перечислила 4 миллиона 300 тысяч рублей.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время полицейскими устанавливаются лица, причастные к противоправным деяниям.

Кому и когда звонят: портрет жертвы

Аналитики МТС провели собственное расследование и выявили тревожную закономерность. Пик опасных звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00 — время, когда многие пенсионеры остаются дома одни. Детям и подросткам звонят чаще всего около 14:00, сразу после окончания школьных занятий, когда взрослые ещё не вернулись с работы. Мошенники бьют точно в те окна, когда человек максимально уязвим и лишён возможности с кем-то посоветоваться.

— Телефонные мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана, и, несмотря на общую тенденцию к снижению активности таких звонков, число заблокированных опасных входящих исчисляется миллионами, — приводит статистику директор одного из филиалов МТС

Операторы связи блокируют подозрительные номера. При этом у каждого есть свои дополнительные средства защиты и платные, и бесплатные. Например, голосовое предупреждение о разговоре с мошенником прямо во время звонка или уведомление в режиме реального времени, если злоумышленники звонят вашим близким. Но техника не всесильна. Главный барьер — это мы сами.

Что я вынесла из своего разговора с мошенниками

Первое и главное правило, которое я теперь соблюдаю железно: не берите трубку с незнакомых номеров. Если звонок важен, вам перезвонят или напишут в мессенджере. Второе: никогда, ни при каких обстоятельствах не диктуйте коды из смс. Банки, управляющие компании, домофонные службы и тем более «офицеры спецслужб» не спрашивают такие данные по телефону. Третье: расскажите об этих правилах своим близким особенно пожилым родителям и детям. Потому что приятный голос в трубке, который обещает бесплатные ключи, на самом деле открывает совсем другую дверь. Туда, откуда деньги уже не возвращаются.