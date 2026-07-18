Хабаровск вышел на прямую связь с космосом: сеанс с экипажем МКС в ТОГУ

Фото: Ульяна Кузьменко

В эту пятницу Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) стал местом, где сошлись земля и орбита. Студенты, преподаватели, представители госвласти, работники и ветераны связи получили уникальную возможность пообщаться с космонавтом МКС в прямом эфире. Сеанс радиосвязи длился недолго, с 19:19 до 19:30, но оставил неизгладимое впечатление у всех собравшихся.

Космический выпускник в центре внимания

Особую значимость встрече придало то, что всего два дня назад, в ночь с 14 на 15 июля, с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-29». Состав длительной экспедиции сформировали из командира экипажа и миссии МКС-75 Петра Дуброва, первой женщина-спецкор ТАСС Анны Кикиной и астронавта NASA Анила Менона.

Чем же это важно для столицы Хабаровского края и вуза? Дело в том, что Петр Дубров – бывший студент ТОГУ, который своим стремлением к новым высотам добился звания Героя России и почетного гражданина Хабаровска и уже имеет опыт в космических экспедициях. Во время первого полета он провел на орбите более 355 суток и четырежды выходил в открытый космос. Новая миссия продлится 261 сутки, и впереди у команды – десятки научных экспериментов и две космические прогулки.

Но даже в период столь многозадачного полета космические путешественники нашли пару минут для беседы с радиолюбителями.

Фото: Ульяна Кузьменко

Как реализовали прямую связь

Как заметил ректор ТОГУ Юрий Марфин, общение с действующими специалистами и применение на базе университета новейших технологий радиоотрасли – важно во всех смыслах. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул:

«Для нас очень важен технический компонент сегодняшнего мероприятия, потому что он также прекрасно демонстрирует как торжество человеческой и технической мысли позволяет связываться, в прямом смысле, с космосом. И конечно же эти технологии рождаются в том числе в университетах. Более того, один из стратегических, технологических проектов ТОГУ, который мы сегодня реализуем, напрямую связан с системой связи на удаленных, в том числе таежных территориях. Поэтому здесь встречаются и интересы нашей экспертизы, как университета».

Далее он передал слово директору филиала РТРС Дальневосточной РЦ Сергею Скрылову, но прежде заявил: «Мне отрадно здесь видеть всех, кому не безразлична тема космоса. Космос манил, манит и будет манить к себе всегда мечтателей и творцов».

В свою очередь Сергей Скрылов больше рассказал о преимуществах современных технологий, которые позволяют отлаженно выходить на связь с космонавтами, регулировать их перемещения и узнавать что-то новое на больших расстояниях.

«В первую очередь я бы хотел не только вас всех поприветствовать, но и поблагодарить организаторов. Особенно тех, кто затеял всю эту историю. Она может показаться обычной, с одной стороны, но для многих людей это еще раз напоминание о том, как работает связь. Сегодня мы свяжемся с МКС, которая летит на высоте 419 километров, а РТС работает со спутниками и обеспечивает телевизионное вещание на высоте 36 тысяч километров (для понимания). Поэтому сегодня у нас такое торжественное собрание и, кроме этого, еще познавательное», – акцентировал внимание министр.

Фото: Ульяна Кузьменко

Техника, код Морзе и голос с орбиты

Отозваться жителям Хабаровского края участники экспедиции решили особым образом – кодом Морзе. Именно через него они передали поздравительное сообщение, которое стало своеобразным мостом между эпохами и поколениями. А уже позже космонавты оказались в зоне действия студенческой коллективной радиостанции.

Факт того, что связь была налажена, а голос с орбиты звучал в стенах учебного заведения, стал для всех настоящим триумфом. Космонавт успел ответить на один из вопросов, оставив зал более чем довольным и вдохновленным.

Директор филиала РТРС Дальневосточной РЦ Сергей Скрылов подвел итог встречи, дав надежду на новые космические диалоги.

«У нас в планах повторить данное мероприятие. На будущий год, в Хабаровском крае радийной связи будет 100 лет. Поэтому мы с университетом подберем лучшее – большее время для связи, чтобы все могли устойчиво задать вопросы. И порадуем вас, жителей Хабаровского края, голосами наших космонавтов», – подытожил спикер.