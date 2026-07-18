Команда готовится к новому сезону. Фото: Виктория Андреева

Хабаровский «Амур» официально начал предсезонную подготовку к 19-му чемпионату Континентальной хоккейной лиги. Первыми на лёд «Платинум Арены» 17 июля вышли игроки на двусторонних контрактах и местные воспитанники. Но главные изменения в команде – это обновлённый тренерский штаб, три защитника на просмотре и серьёзное усиление состава. Рассказываем, кто будет готовить «Тигров» к сезону, кто может пополнить команду и где болельщики увидят обновлённый «Амур».

Тренерский штаб

В новом сезоне «Амур» вышел на лёд с обновлённым тренерским корпусом. Клуб сохранил основу штаба, но внёс несколько значимых кадровых изменений.

Главный тренер – Александр Андриевский. Специалист возглавил команду по ходу прошлого регулярного чемпионата и продолжит работу. В клубе делают ставку на преемственность и доверие к уже выстроенной системе.

Старший тренер – Павел Десятков. Опытный наставник, знакомый болельщикам по работе с «Витязем» и «Ладой». Его приход должен усилить тренерскую скамейку и добавить тактической гибкости.

Тренер вратарей – Константин Власов. Теперь подготовкой голкиперов «Тигров» занимается этот специалист – одна из ключевых перестановок в штабе.

Тренер защитников – Яков Рылов. Для него это второй сезон в «Амуре» в этом качестве. Сохранение профильного специалиста говорит о системном подходе к обороне.

Тренер по физической подготовке – Денис Богданов. Отвечает за «физику» и готовность игроков к нагрузкам.

Аналитики – Михаил Ждахин и Станислав Басов. Оба остаются в структуре, занимаясь видеоразбором соперников и работой с игроками по ходу матчей.

Главная кадровая новость штаба – смена амплуа Евгения Грачева. Игрок завершил карьеру хоккеиста и теперь вошёл в тренерский штаб «Амура» в качестве помощника главного тренера.

Для хабаровских болельщиков это неожиданный, но логичный шаг: Грачев хорошо знает команду изнутри, понимает атмосферу в раздевалке и может стать мостиком между игроками и тренерами. В КХЛ такие переходы редкость, и за карьерой новоиспечённого помощника будет интересно следить.

Кто на просмотре: три защитника на сборах

Клуб объявил о просмотровых контрактах с тремя хоккеистами: Данила Белов, Данил Мокрушев и Николай Тимашов. Все они – защитники, уже приступили к тренировкам в Хабаровске и будут доказывать свою состоятельность в ходе предсезонной подготовки.

– Мы проведём первую часть сбора дома. Рад всех видеть, у нас много новых молодых ребят. Мы всем тренерским штабом смотрели тренировки и «двухсторонку» нашей молодёжки. Десять человек мы привлекли на сборы с «Амуром». В прошлом сезоне воспитанники нашей школы уже дебютировали в КХЛ. Ждём от них прогресса и будем смотреть, давать возможности другим ребятам. Всё должно прийти через работу. 1 августа соберёмся уже всей командой и будем готовиться к сезону, – отметил главный тренер Александр Андриевский.

Пока неизвестно, кто из трио останется в команде, но наличие конкурентного отбора – позитивный сигнал для болельщиков. «Амур» традиционно усиливается точечно, и эти три фамилии – первый звонок трансферной кампании.

Трансферы

Межсезонье «Амур» провёл активно. Изменения коснулись всех линий. Главной задачей было снять нагрузку с основного голкипера Максима Дорожко. Вместо молодого Дамира Шаймарданова пригласили опытного Александра Трушкова. В резерве остался перспективный Виктор Кобозев.

Ключевым приобретением стал Василий Мачулин. Также подписаны контракты с топ-защитником Алексеем Василевским и Дмитрием Костенко.

Руководство клуба сделало ставку на усиление игры в большинстве. Исправить слабую реализацию численного преимущества призваны Кирилл Пилипенко и Виталий Абрамов. Также удалось сохранить Ярослава Лихачева и Олега Ли.

При этом капитан «Тигров» Александр Гальченюк покинул команду по обоюдному согласию сторон.

План подготовки: от Хабаровска до Магнитогорска

Предсезонка «Амура» расписана по дням:

- 17 июля – 1 августа: сбор молодёжи и просмотровых игроков на «Платинум Арене».

- 1–15 августа: общий учебно-тренировочный сбор в Хабаровске с участием всех основных игроков. В первые дни хоккеисты пройдут углублённое медобследование.

- 8 августа: презентация команды для болельщиков (билеты – только на официальном сайте клуба).

- 17–20 августа: «Кубок Республики Башкортостан» в Уфе.

- 21–24 августа: тренировочный микроцикл в Уфе.

- 25–29 августа: «Мемориал им. Ромазана» в Магнитогорске – турнир с участием сильных соперников, проверка боем перед чемпионатом.

- 30 августа – 5 сентября: заключительный сбор в Уфе.

Игроки, соскучившиеся по хоккею, уже вышли на лёд. Нападающий Александр Филатьев поделился эмоциями:

– Рад всех видеть, за время отпуска успел соскучиться по раздевалке. Летом удалось съездить в Китай и был у себя дома в Комсомольске-на-Амуре. Готовился к сборам с тренером по физической подготовке. Настроение хорошее, продышались сегодня на первом льду. Две недели поработаем, и соберётся уже вся команда. 8 августа ждём болельщиков на презентации, будет классная программа и концерт. Приглашаю всех в «Платинум Арену»

Первые матчи сезона:

выезд в Магнитогорск, первый дом – с «Динамо»

Старт чемпионата: 6 сентября в Магнитогорске – игра с местным «Металлургом».

Первый домашний матч: 19 сентября на «Платинум Арене» против московского «Динамо».

Ставка на баланс и точечное усиление

Межсезонье «Амура» нельзя назвать громким, но оно выглядит взвешенным и системным. Клуб сохранил ключевых тренеров, доверился Андриевскому, обновил позиции старшего тренера и вратарского штаба, а также подписал опытных игроков во все линии. Просмотр трёх защитников и привлечение молодёжи дают надежду на свежие силы и здоровую конкуренцию.

Всё решится в августе на сборах, турнирах и презентации. Болельщики увидят обновлённый «Амур» уже 8 августа.