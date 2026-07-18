Абитуриент, лови момент: вузы Хабаровского края подвели промежуточные итоги приема

Ректоры краевых вузов обсудили ход приемной кампании. Фото: Ольга Григорьева

До завершения приема документов на бюджетные места в вузы Хабаровского края осталась неделя. Накануне в пресс-центре собрались представители ведущих учебных заведений региона, чтобы подвести промежуточные итоги приемной кампании и ответить на главный вопрос: куда поступать, чтобы не прогадать? Редакция «КП-Хабаровск» собрала самое важное из их выступлений – конкурсы, новинки, стипендии и типичные ошибки.

В этом году для выпускников школ Хабаровского края подготовлено 5695 бюджетных мест в высших учебных заведениях и еще 8752 – в колледжах и техникумах. В ряде вузов, в основном технических, появились новые программы. Их общая черта – цифровизация и ориентация на подготовку кадров для развития Дальнего Востока.

Правила целевого набора и введение новых программ полностью подчинены потребностям экономики и производства. Образовательный контур больше не противоречит рынку труда, как это было раньше.

Сравнивать количество целевых мест с прошлым годом некорректно: где-то их число выросло по заказу на специалистов, а где-то сократилось. Например, на факультете стоматологии ДВГМУ рынок перенасыщен, при этом не хватает фармацевтов с высшим образованием, врачей общей практики и узких специалистов.

Медицина: дефицит фармацевтов

Первым слово взял исполняющий обязанности ректора Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) Владимир Кузнецов. Он рассказал, что в медицинский университет всегда высокий конкурс, и привел цифры:

– В медицинский университет всегда высокий конкурс. На лечебный факультет у нас 10 человек на место. Всего на 471 бюджетное место подано более трех тысяч заявлений. Самые востребованные специальности – педиатрия и фармация. Фармацевтическое образование дает возможность работать на заводах, в научных центрах и разрабатывать новые препараты. Набор на стоматологию ограничен до 90 мест по требованию регулятора.

ТОГУ: «зеленая волна»

Проректор по академической политике Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Галина Медведева сообщила, что количество заявлений уже превысило показатель 7200, и отметила высокий спрос на новые образовательные программы. Особое внимание она уделила совместной программе с МГИМО.

– На сегодня в ТОГУ подали документы 7200 абитуриентов. Мы фиксируем рост интереса по сравнению с прошлым годом. Каждый день количество заявлений увеличивается. Особый спрос вызывают новые программы. Среди них совместная программа с МГИМО по языковому сопровождению международного бизнеса на рынках АТР, которая готовит специалистов с уникальными компетенциями. Также популярны инженерно-технологические направления: IT, горное дело и нефтегазовое дело. Традиционно высок конкурс на юридические, лингвистические и экономические специальности. Реальная конкурсная картина станет ясна после 25 июля, когда начнут формироваться конкурсные списки.

Медведева напомнила, что абитуриенты могут подать документы на пять направлений – это повышает шансы на поступление.

Культура и творчество: актеры и хореографы в топе

В Хабаровском государственном институте культуры (ХГИК) стабильно высок спрос на творческие специальности. Однако у них есть своя специфика.

– Самые популярные направления у нас – актерское искусство, режиссура театрализованных представлений и праздников, народная художественная культура с профилем «режиссер любительского театра, преподаватель». Также много желающих поступают на хореографию, – рассказала начальник управления карьерного сопровождения ХГИК Светлана Федотова.

Сложность в том, что абитуриенты творческих направлений часто подают заявления в несколько вузов и до последнего не могут определиться, что создает трудности при формировании списков.

Правосудие: 21 человек на место – самый высокий конкурс

В Дальневосточном филиале Российского государственного университета правосудия (РГУП) зафиксировали самый высокий конкурс среди всех вузов региона.

– На специальность «судебная деятельность» – 21 человек на место. Всего же на 92 бюджетных места подано 1300 заявлений. Общий конкурс – почти 13 человек на место, – сообщили представители вуза.

Инфокоммуникации: трудоустройство – 95%

Директор Хабаровского института инфокоммуникаций Роман Данилов рассказал о востребованности IT-специальностей и отметил интерес абитуриентов к программированию и системам связи.

– На бакалавриат у нас подано более 300 заявлений при 50 бюджетных местах. Программирование и системы связи сейчас особо актуальны и востребованы на рынке труда. Из 46 выпускников этого года мы трудоустроили 44. По программам среднего профессионального образования конкурс составляет шесть человек на место. Среди абитуриентов стало больше льготников – детей участников СВО и самих участников. Также много заявлений из отдаленных территорий.

Педагогика: губернаторские стипендии

В Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете (АмГПГУ) также фиксируют рост интереса к педагогическим специальностям. Ректор Виктор Бавыкин связал это с материальной поддержкой.

– С прошлого года благодаря губернатору для поступающих на целевые места введены уникальные стипендии: 25 тысяч рублей для математических и естественнонаучных специальностей, 10 тысяч для всех остальных. Губернатор поддерживает педагогическое образование, и мы видим результаты, – рассказал Виктор Бавыкин.

Как не ошибиться при подаче документов

Подводя итоги встречи, заместитель директора Дальневосточного филиала РГУП Татьяна Новикова обратила внимание на ошибки при подаче документов, которые могут стоить абитуриентам места в вузе.

– Очень важно сейчас, на промежуточном этапе, правильно подать документы. Внимательно проверяйте все, особенно номера дипломов и других документов. Если указываете льготу – обязательно подкрепите ее документом. Даже если вы неправильно указали квоту, мы это увидим и свяжемся с вами, но документ подкрепить необходимо. Следите за датами внутренних испытаний, приказов о зачислении, сроками подачи согласия на зачисление. Не стесняйтесь обращаться в приемную комиссию. Все приемные комиссии работают ежедневно, включая субботу, и готовы помочь каждому. Мы посадим вас за компьютер, поможем подать документы через Госуслуги, подскажем и сориентируем.

Ректоры добавили напоследок:

– Выбирайте не профессию на всю жизнь, а то, что вам интересно сейчас. В вузе можно адаптироваться и при необходимости перевестись на другое направление.

Новшества 2026 года: краткий гид для абитуриентов

- Целевой набор под конкретного работодателя.

- Подача документов через «Госуслуги» – удобно и быстро.

- «Дни тишины» – 3 и 7 августа, когда приемные комиссии не работают.

- Стипендии для педагогов-целевиков – до 25 тысяч рублей.

- «Зеленая волна» в ТОГУ: если не проходите на бюджет, вуз оплачивает обучение.

- Новые программы по IT, инженерии и цифровым специальностям.

- Стипендии от работодателей в КнАГУ – до 21 тысячи рублей.

- Льготы для участников СВО и их семей – отдельные квоты до 20–50% мест.

- Поддержка детей участников СВО: выплаты, стипендии, бесплатное питание.

Приемная кампания-2026 в Хабаровском крае показывает четкий тренд: абитуриенты выбирают те специальности, которые гарантируют трудоустройство и высокую зарплату. Медицина, IT, инженерия, право и педагогика – в топе. Конкурсы высоки, но возможности тоже растут: новые программы, целевые места, губернаторские и корпоративные стипендии делают образование доступнее.

Главное – не паниковать, внимательно заполнять документы и обращаться за помощью в приемные комиссии. Сделать это стоит уже сейчас: до окончания приема осталась неделя.

Окончательные конкурсные списки начнут формироваться 25 июля. Первые приказы о зачислении выйдут в начале августа.