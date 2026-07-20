Камни из Китая, дорожки для бега и сосны: на дамбе Южного округа появляются новые зоны отдыха

Сад камней уже обустраивают на территории дамбы. Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Дмитрий Демешин проверил ход благоустройства нового общественного пространства. Площадь 4 тысячи квадратных метров. Здесь уже уложили брусчатку, высадили кустарники и установили девять древних камней тайху – подарок Сбера. Совсем скоро здесь появятся детские и спортивные площадки, качели и любимая горожанами луизеания.

Фото: Вячеслав Реутов

Сады камней

Гулять, бегать, отдыхать с детьми и любоваться рекой – таким видит новое пространство губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. В субботу он проверил ход работ на дамбе Южного округа, где завершается обустройство общественного пространства «Сад камней».

На площади более 4 тысяч квадратных метров уже сделано многое: дорожки, брусчатка, смонтированы бордюры, высажены многолетние кустарники. Но главная фишка – девять декоративных валунов. Это древние камни тайху, подаренные краю Сбером. Выглядят они так, будто их привезли из китайской легенды. Такие камни традиционно используются в ландшафтном дизайне Китая и символизируют гармонию природы и человека.

В августе на дамбе высадят сосны и любимую хабаровчанами луизеанию, то самое растение, которое каждую весну превращает городские клумбы в море цветов.

Фото: Вячеслав Реутов

Беговые дорожки

Пространство будет не только созерцательным, но и спортивным. Продолжается обустройство пешеходных и беговых дорожек. Вскоре здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками и качелями. Полностью благоустройство планируют завершить к сентябрю.

Особое внимание к беговой инфраструктуре. На объекте уже завершены подготовительные работы для укладки асфальтобетонного покрытия, продолжается устройство брусчатки, отделка бетонного парапета дамбы и укладка беговой дорожки с резиновым покрытием. Именно его особенно ждут спортсмены.

Фото: Максим Кононенко

Амбассадор дальневосточных марафонов Всероссийского проекта «ЗАБег РФ» Александр Макаров оценил подход к благоустройству на твёрдую десятку.

– Пока из той демоверсии, которую мы видим, это 10 из 10. Надеюсь, весь проект реализуется по тому же принципу. Применение резинового покрытия свидетельствует о внимании к здоровью как профессиональных бегунов, так и горожан, занимающихся физической активностью.

Макаров также предложил нанести на маршрут дистанционные отметки – чтобы тренировки стало удобнее проводить.

– Уверен, после завершения всех работ это место станет одним из самых популярных у горожан и туристов. Здесь можно будет и гулять, и заниматься спортом, и отдыхать с детьми – именно таким мы видим современное общественное пространство, – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Набережная как часть большой идеи

Благоустройство дамбы ведётся в рамках системной работы губернатора по созданию комфортной городской среды. Ранее Дмитрий Демешин поручил подходить к развитию территорий комплексно: не только обновлять инфраструктуру, но и наполнять общественные пространства смыслами.