Палки в руки: хабаровских пенсионеров обучат северной ходьбе

Фото: Максим Кононенко

Новое занятие по северной ходьбе прошло в специальном Доме ветеранов № 1 в микрорайоне имени Горького. В этот день на площадку вышли 60 человек.

Идея «Активного лета» принадлежит депутату Государственной Думы от Хабаровского края Максиму Иванову. Стартовав в 2026 году как проект по возвращению массового спорта в городские дворы и парки, он быстро оброс новыми смыслами.

«Для меня крайне важно, чтобы люди, которые строили Хабаровский край и оставили нам сильный, развивающийся регион, жили достойно, долго и счастливо, – подчеркнул Максим Иванов, лично пришедший на встречу с ветеранами. – Мы создаем парки и скверы, но не менее важно наполнить их жизнью. Дать людям возможность заниматься своим здоровьем рядом с домом – вот главная задача».

Вместе с ветеранами депутат вышел на практическое занятие, а жителям Дома ветеранов передали специальный инвентарь – палки для северной ходьбы, которые сразу же пустили в дело.

Первый этап нового направления для старшего поколения стартовал в Комсомольске-на-Амуре. Там после первого же занятия с инструктором у энтузиастов возникла идея создать постоянную группу. Идею поддержали, и вскоре к проекту присоединились участники тренировок на комсомольской набережной, в Силинском парке и даже в отдаленном селе Кондон.

Теперь очередь дошла до Хабаровска. В Доме ветеранов № 1, где в трех корпусах проживают более 400 человек – труженики тыла, вдовы ветеранов, дети войны – проект встретили с огромным энтузиазмом.

Фото: Максим Кононенко

«Хотелось бы организовать полноценный кружок северной ходьбы, пригласить профессионального инструктора. Мы видим, что многие уже выходят на утренние прогулки, но нам важно, чтобы занятия были системными и действительно помогали укреплять здоровье», – говорит директор учреждения Михаил Бурлака.

Особый гость и участник мероприятия – Анатолий Красноногов. Легендарный ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Хабаровска, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, которому в этом году исполняется 100 лет. И он живое доказательство эффективности движения.

Анатолий Александрович ведет активный образ жизни и давно практикует северную ходьбу. Вместе с Максимом Ивановым он провел показательную тренировку на свежем воздухе в парковой зоне у прудов, вдохновляя своим примером всех присутствующих. Теперь в Доме ветеранов планируют создать постоянную группу северной ходьбы.