С видом на Амур: в Хабаровске начали строить новое здание ДВХМ

Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

На стройплощадке будущего Дальневосточного художественного музея уже гудит техника. Генподрядчик приступил ко второму этапу: устройству буронабивных свай. Всего их будет 365, каждая глубиной до 18 метров. Объект включён в президентский мастер-план и станет точкой притяжения для всех, кто любит искусство.

На площадке строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске начался второй этап работ. Генеральный подрядчик приступил к устройству буронабивных свай фундамента.

Процесс выглядит так: выбуривается скважина, в неё погружается арматурный каркас, затем всё заливается бетоном. Всего по проекту необходимо установить 365 свай длиной от 14 до 18 метров. Когда этап бурения завершится, строители перейдут к монолитным работам по фундаменту, а затем к возведению каркаса здания.

На объекте уже задействовано 15 единиц техники, трудятся более 50 специалистов. В пиковые периоды количество рабочих планируют увеличить до 450 человек. Стройка идёт круглосуточно.

Новое здание ДВХМ площадью более 24 тысяч квадратных метров расположится на берегу Амура – вблизи Спасо-Преображенского кафедрального собора. Проект включён в мастер-план Хабаровска, утверждённый Президентом РФ Владимиром Путиным. Реализуется он при поддержке полпреда Юрия Трутнева и Минвостокразвития в рамках механизма дальневосточной концессии.

Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

Что появится внутри? Экспозиционные и лекционные залы, читальные и выставочные пространства, фондохранилище, реставрационные мастерские, коворкинг и творческое пространство. Музей станет местом, где можно не только смотреть, но и творить как профессионалам, так и любителям.

Сегодня ДВХМ работает в одном здании с Хабаровской краевой филармонией. Но даже в таких условиях он остаётся востребованным: ежегодно проходит более 40 выставок, а коллекция включает уникальные шедевры русского искусства XVIII–XX веков и западноевропейского – начиная с XVII века. Новое здание даст возможность показать эти сокровища в полном объёме.