Лихача без прав поймали автоинспекторы в Амурске. Фото: Ольга Григорьева

Инспекторы Госавтоинспекции заметили в Амурске автомобиль с разбитым бампером и без госномеров. Иномарка опасно маневрировала, создавая угрозу прохожим и другим водителям. На требования остановиться нарушитель только прибавил газу и устроил настоящий квест на дорогах города. Помог случайный коллега из уголовного розыска.

19 июля в Амурске инспекторы Госавтоинспекции во время патрулирования заметили иномарку, которая привлекала внимание буквально со всего квартала. У машины была повреждена передняя часть, отсутствовали государственные регистрационные знаки, а ехала она с явными нарушениями Правил дорожного движения.

Без прав, без номеров: в Амурске пьяный водитель ехал задним ходом по «встречке» Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам ОМВД России по Амурскому району

Сотрудники полиции подали сигнал об остановке. В ответ водитель нажал на газ и попытался скрыться. За время погони он успел несколько раз нарушить ПДД, сдать задним ходом по оживлённой улице, выехать на полосу встречного движения, не пропустить пешеходов и проигнорировать требования инспекторов об остановке.

Казалось, уйти от полиции удастся. Но на помощь коллегам пришёл оперуполномоченный уголовного розыска, который в тот момент оказался поблизости. Вместе с инспекторами ДПС он остановил разбушевавшегося водителя.

За рулём оказался 37-летний житель поселка Известковый. Проверка показала, что у мужчины нет водительского удостоверения, нет полиса ОСАГО и нет регистрационных документов на автомобиль. При этом у водителя были явные признаки опьянения — освидетельствование их подтвердило.

Суд постановил: амурчанин проведёт 10 суток под административным арестом. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.