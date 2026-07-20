Дмитрий Демешин: лес, наука и жилищные проекты должны работать на жителей Дальнего Востока

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО

Во Владивостоке состоялось заседание Совета Дальневосточного федерального округа, которое провел Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В центре внимания – две стратегические темы: будущее лесной отрасли и научно-технологическое развитие макрорегиона. Хабаровский край, обладающий колоссальным ресурсным и интеллектуальным потенциалом, выступил с конкретными предложениями и отчитался о первых результатах.

Губернатор Дмитрий Демешин напомнил: Хабаровский край – один из крупнейших лесных регионов страны, и здесь давно поняли: рубить лес только ради экспорта кругляка – путь в прошлое. Ставка сделана на глубокую переработку и, что особенно важно, на решение социальных задач через деревянное домостроение.

«Ключевая задача – чтобы деревообработка работала на людей, особенно в северных и удаленных районах. Это строительство доступного жилья, расселение аварийного фонда и комплексное развитие сельских территорий», – подчеркнул глава региона.

Уже сегодня в Чегдомыне возводится 15 деревянных домов, в Николаевске-на-Амуре строится двухэтажный дом из профилированного бруса для переселенцев из аварийного жилья, а в планах – еще 10 таких объектов. К программе активно подключаются Ванинский и Ульчский районы. Это системная работа, которая дает людям крышу над головой и загружает местные лесоперерабатывающие производства.

Лесопромышленный сектор края показывает уверенный рост. На заседании были озвучены впечатляющие цифры и проекты. В районе имени Лазо завершен проект по созданию центра «Тумнинский прииск», где уже выпускают сухие пиломатериалы, шпон, фанеру и топливные гранулы. В Амурске заработал цех по производству фанеры компании «РФП Инженерная древесина», а сушильный комплекс «Амурской ЛК» модернизирован до производительности в 100 тысяч кубометров в год. Это реальный вклад в экономику края и импортозамещение.

Вторая ключевая тема, которую Дмитрий Демешин вынес на обсуждение, – это внедрение науки в реальный сектор. В крае действуют 16 вузов и 19 академических институтов, включая исследовательский центр ДВО РАН. Ученые разработали около 300 отечественных технологий, но долгое время многие разработки так и оставались в лабораториях.

Губернатор предложил системное решение: создать в регионах Дальнего Востока Центры трансфера технологий, которые будут «выводить» научный продукт из лабораторий в серийное производство. Также он выступил с инициативой учредить Совет по научно-технологическому развитию ДФО и предложил возглавить его Юрию Трутневу.

«Такой орган позволит оперативно решать задачи государственного уровня и выстраивать научную повестку в соответствии с приоритетами, которые определяет Президент России», – отметил Демешин.

Все эти планы опираются на прочный базис. В 2026 году Хабаровский край демонстрирует устойчивый рост: увеличиваются промышленное производство, грузооборот, розничная торговля и бюджетные поступления. Это позволяет не только строить дома, но и инвестировать в будущее – в технологии и кадры. Вузы края уже готовы предложить предприятиям более 40 направлений НИОКР – от авиации до биомедицины.

За последние два года Дмитрий Демешин неоднократно встречался с лесопромышленниками, ставил задачу увеличить переработку внутри региона и загружать местные предприятия через программы строительства. Параллельно выстраивалось сотрудничество с ДВО РАН и вузами, нацеленное на запуск крупных научно-технологических проектов и подготовку кадров.