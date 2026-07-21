«Ночь в парке»: три дня и три вечера в хабаровском парке творили, пели, плясали и учились

Фото: Ульяна Кузьменко

В эти выходные Хабаровск реализовал новый проект, который объединил в себе культуру коренных народов Дальнего Востока и смелые инициативы начинающих предпринимателей. Это были три дня музыки, творчества м ярмарок – «Ночь в парке».

«Абычный Маркет» – необычные изделия

Событие проходило с 17 по 19 июля на территории парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского (летняя эстрада «Ракушка») и набережной имени адмирала Г.И. Невельского, где уже привычно организуют одни из самых важных и драйвовых городских мероприятий.

Впрочем, "ночь" проходила днем. А все потому что концерты и ярмарки могут мешать жителям в позднее время суток: не давать заснуть или расслабиться в тишине после долго дня. Отчего мероприятие заканчивалось в 22:00.

Главной точкой притяжения для всех, кто любит создавать и творить, стал «Абычный маркет». Чтобы туристы и местные жители не смогли его спутать с другими ярмарками, зону украсили оранжевыми флажками и гирляндами. А за счет продуманного визуального ряда маркет мгновенно превратился в одну из самых фотографируемых локаций фестиваля.

Фото: Ульяна Кузьменко

Вообще здесь, под открытым небом, развернулась настоящая выставка-продажа работ местных мастеров. На выбор покупателям были предложены авторские украшения из дерева, шерсти, серебра, смолы, вязаные игрушки, дизайнерская одежда с главными символами Хабаровского края, блюда национальной кухни и многое другое.

Но «Ночь в парке» – это не только покупки, но и возможность научиться чему-то новому. Например, проведению чайной церемонии, плетению соломенных кукол или китайской каллиграфии. Отдельные зоны– «креативный причал» и радио-парк, после посещения которых хабаровчане научились чему-то новому и больше узнали о развитии радиотехнологий.

Так проходили все три дня – безмятежно и весело. Хабаровчане гуляли семьями, рассматривали работы художников и гончаров, обменивались контактами и просто наслаждались июльскими вечерами.

«Я люблю гулять в парке. Даже на обеде это делаю! А сегодня я участвую в проведении «Ночи в парке» – провожу финансовую игру для детей. Уверена, сегодняшний вечер пройдет замечательно, как всегда», – поделилась впечатлениями одна из участниц фестиваля.

Фото: Ульяна Кузьменко

Концерты, диджей-фест и свободное творчество

Кроме ярмарок, все взрослые и дети могли насладиться концертной программой. Она была выстроена таким образом, что каждый вечер показывали разные творческие номера. Но если в первый день артисты удивляли гостей на набережной, то в остальные дни – на «Ракушке». Репертуар также был по-дальневосточному своеобразный: звучали губная гармонь, гитары и другие музыкальные инструменты, на которых сыграли современные или традиционные песни.

Тем более, второй вечер был посвящен теме «Сила в корнях», отчего на сцене выступили этно-исполнители и фольклорные ансамбли, переосмысливающие традиционные мелодии коренных народов Дальнего Востока.

Фото: Ульяна Кузьменко

Шоу не перестало будоражить толпу и на следующий день, когда на лестницу у Комсомольской площади пришли лучшие диджеи Хабаровска. Своими электронными трекам они стремились передать атмосферу пляжной вечеринки. Также для жителей, которые хотели заявить о своих талантах на широкую аудиторию, заработала зона открытого творчества.

Фото: Ульяна Кузьменко

Несмотря на то, что организаторы заранее продумали запасной план, если погода испортится, все этапы «Ночи в парке» прошли гладко и без происшествий. Все три дня хабаровчан согревало солнце, отчего они возвращались домой не только с новыми впечатлениями, но и фотографиями. Последние еще долго будут напоминать о том, как город впервые провел фестиваль в честь «зеленых» пространств.