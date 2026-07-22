Учителю особый статус: новые меры поддержки будут доступны педагогам Хабаровского края

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

С 20 июля в России вступил в силу президентский указ, который кардинально меняет систему поддержки учителей. Теперь педагоги получают право на бесплатное дополнительное образование, методическое сопровождение, закреплённого наставника, бесплатный доступ к цифровым библиотекам и даже льготное посещение музеев. А при стаже 25 лет можно претендовать на звание «Ветеран труда». В Хабаровском крае новые меры затронут более 8 тысяч школьных педагогов. Что именно положено учителям по новому указу и какие региональные программы их ждут, читайте а материале «Комсомольской правды – Хабаровск».

Президент Владимир Путин подписал указ, направленный на повышение престижа профессии учителя и создание достойных условий труда для педагогов. Документ, вступивший в силу 20 июля, устанавливает единые федеральные стандарты поддержки работников образования. В Хабаровском крае новые меры затронут более 8 тысяч школьных учителей.

Учителю статус особый

— Указ Президента вступил в силу 20 июля. Документ формирует единые федеральные стандарты поддержки педагогов и будет способствовать привлечению кадров в отрасль. В нашем регионе для педагогов, в том числе молодых специалистов, уже действует комплексная система мер, которая постоянно расширяется. Сейчас это 13 программ поддержки, — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Что меняется на федеральном уровне

Новый указ Президента вводит системные гарантии для учителей по всей стране. Ключевые нововведения:

Образование и сопровождение

Педагоги получают право на бесплатное дополнительное профессиональное образование и постоянное методическое сопровождение. За каждым учителем, впервые приступающим к работе, на срок не менее года закрепляется наставник. Кроме того, обеспечен бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, учебным материалам и цифровым библиотекам, созданным за счёт бюджета.

Статус и признание

Учителя теперь имеют право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы. Также им гарантировано бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.

Юридическая защита

Педагоги смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и реализацией трудовых прав.

Льготы для детей учителей

Региональным властям рекомендовано предусмотреть приём детей учителей в детские сады в первоочередном порядке.

— Правительству РФ поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему учебной нагрузки, а также внести необходимые изменения в законодательство. Предоставление новых мер поддержки не повлечет за собой уменьшения объема уже действующих региональных мер, — уточнили в краевом министерстве образования и науки.

Региональные меры поддержки

Отметим, что в Хабаровском крае уже действует 13 программ поддержки педагогов. По поручению губернатора Дмитрия Демешина система поддержки педагогов постоянно расширяется.

С 2025–2026 учебного года введены две новые меры:

- Губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических специальностей

- Компенсация аренды жилья для молодых специалистов

При этом сохранены и традиционные выплаты:

- Единовременное пособие в размере 8 окладов

- Ежемесячные выплаты в течение первых 3 лет работы

А с 1 января 2026 года по поручению губернатора оклады педагогов в регионе увеличены на 25%. Повышение коснулось всех педагогических работников — муниципальных и государственных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и краевых учреждений среднего профессионального образования.

Важно, что федеральные и региональные инициативы не конкурируют, а дополняют друг друга. Учителя Хабаровского края могут рассчитывать как на общефедеральные гарантии (бесплатное образование, наставничество, музейные льготы, статус ветерана труда), так и на региональные выплаты и компенсации.