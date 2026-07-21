«Сим-карта, код, счёт»: амурчанин потерял 2,6 миллиона за три звонка

Фото: Таисия Субботина

В Амурском районе телефонные мошенники за несколько часов обчистили 52-летнего работника предприятия. Мужчина отдал аферистам 2 миллиона 642 тысячи рублей, поверив, что спасает свои сбережения от преступников. Теперь наличными и счетами потерпевшего распоряжаются неизвестные, а полиция разыскивает злоумышленников по цепочке переводов и сим-карт.

Сценарий атаки классический, но от этого не менее действенный. Потерпевшему позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Собеседник сообщил, что срок действия его сим-карты истекает, и для продления попросил назвать код из пришедшего СМС-сообщения. Мужчина без колебаний продиктовал заветные цифры. Дальше трубка, по сути, перестала принадлежать ему. Начался шквал звонков от лжесотрудников различных ведомств, которые сообщили, что его личные данные уже в руках преступников и все накопления под угрозой.

Единственным способом спасти деньги, по версии мошенников, был немедленный перевод на «безопасный счёт». Амурчанин поверил и отправил всё до копейки — 2 миллиона 642 тысячи рублей — по указанным реквизитам. Осознание пришло позже, когда «спасители» перестали выходить на связь. Тогда мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к афере.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: безопасных счетов или ячеек не существует. Любые разговоры о ваших деньгах, финансовых операциях и кодах из СМС ведут только мошенники. Если вам поступил звонок о списании средств или оформлении кредита на ваше имя — немедленно прервите разговор. А если вы уже стали жертвой, незамедлительно звоните в полицию по номеру 102. Два с половиной миллиона — слишком дорогая плата за доверчивость и три телефонных разговора.