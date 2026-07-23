Июльская жара пока не собирается уходить из Хабаровска Фото: Виктория Андреева

Жителей Хабаровска, которые уже несколько недель изнывают от жары и высокой влажности, волнует главный вопрос: когда станет прохладнее? Анализ прогнозов нескольких погодных сервисов показывает, что жара пока не планирует отступать.

По прогнозам синоптиков, самые жаркие дни в этом году пришлись на первую половину месяца. В отдельные дни воздух прогревался до +30…+34 градусов, а высокая влажность делала такую погоду еще тяжелее для самочувствия. При этом даже ночью столбики термометров нередко оставались выше +25 градусов.

Впрочем, говорить о приходе настоящей прохлады пока рано. Синоптики предупреждают, что июль останется теплым, а после дождливых дней возможны новые кратковременные волны жары.

Во второй половине месяца жителей Хабаровска ждет более привычная для дальневосточного лета погода. По предварительным прогнозам днем температура чаще составит +23…+28 градусов, а в отдельные дни воздух вновь сможет прогреваться до +29…+30 градусов. Ночами ожидается +17…+21 градус.

Обильных дождей синоптики пока не ждут. Но на самый конец месяца, судя по предварительному прогнозу, небесная канцелярия заготовила нам пару пасмурных дней.

Пока большинство погодных моделей не прогнозируют продолжительного периода прохлады до конца июля. Скорее всего, жителей края ждет чередование теплых и более свежих дней. Поэтому после каждого дождливого периода температура может вновь приблизиться к отметке +30 градусов.

Но тем, кто уже мечтает о прохладном августе, синоптики советуют не спешить с выводами. И последний летний месяц еще не раз может показать, что такое лето по-хабаровски.