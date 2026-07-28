Одна печень – одна жизнь: как хабаровские врачи побеждают гепатиты

Фото: КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края

Каждые 30 секунд в мире от последствий вирусного гепатита умирает один человек. Безусловно, данный факт вызывает обеспокоенность, но в реальности медицина сегодня обладает инструментами, способными переломить ситуацию.

Дальний Восток не остается в стороне от прогрессивных изменений. За 6 месяцев 2026 года в Хабаровском крае выявлено 182 случая всех форм вирусных гепатитов В и С, что в 1,5 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года, и говорит об эффективности профилактических мер. На сегодняшний день под диспансерным наблюдением с гепатитами в крае состоят 3120 человек и все они получают помощь.

Особое внимание уделяется лечению. В 2025 году курс современной противовирусной терапии препаратами прямого действия прошли 1026 пациентов. Из них 292 человека получили лечение за счет средств обязательного медицинского страхования, что на 11% больше, чем годом ранее. Итог впечатляет: успешно завершили лечение 999 человек. Уровень излечения (эрадикации вируса) составил 97,3% – фантастический результат, который еще несколько лет назад казался недостижимым.

В 2026 году обеспечение пациентов лекарствами продолжается как в амбулаторных условиях, так и в дневных стационарах.

Кроме того, с 2023 года дети с хроническим гепатитом С в крае получают лечение за счет фонда «Круг добра». За это время современную терапию получили 38 маленьких пациентов, что дает им шанс на здоровое будущее.

Специалисты Центра «Анти-СПИД» обращают внимание на опасность сочетанных инфекций. Комбинация вирусных гепатитов с ВИЧ, а также употребление алкоголя и курение многократно утяжеляют состояние больных и ухудшают прогноз. Именно поэтому осознанный отказ от вредных привычек – это тоже вклад в здоровье печени.

У человека только одна жизнь и только одна печень, которая ежедневно выполняет более 500 жизненно важных функций. Вирусный гепатит может разрушить и то, и другое, но защититься от угрозы может каждый.

Соблюдение гигиены, отказ от рискованного поведения – это база. Однако главным щитом остается вакцинация. Вакцины от гепатита С пока не существует, но разработаны эффективные методы лечения.

А вот от гепатита В прививка есть, и она доступна каждому жителю края абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Важно понимать: эта вакцина по праву считается первой противораковой прививкой, ведь именно вирус гепатита В является одной из главных причин развития рака печени.

В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом Краевой центр «Анти-СПИД» совместно с Хабаровским краевым отделением «Российский Красный Крест» провело выездную акцию. Она состоялась 25 июля на Набережной реки Амур (в районе Речного вокзала) с 17:00 до 19:00.

Все желающие смогли бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на вирусные гепатиты В, С и ВИЧ-инфекцию. Для анализа нужна была всего капелька крови — быстро, безболезненно и конфиденциально. Специалисты на месте ответили на все вопросы посетителей о профилактике и дали индивидуальные рекомендации.

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом — это не просто дата в календаре. Это повод задуматься о своем будущем, обратить внимание на здоровье своей печени. Это возможность пройти обследование. Сделайте шаг к здоровью — приходите на тестирование, проверьтесь и будьте здоровы!

Адрес: Хабаровск, переулок Пилотов, 2.

E-mail: cpbsiz.khv@yandex.ru

www.анти-спид27.рф

Горячая линия по ВИЧ: 8 (4212) 47-03-35.

Имеются противопоказания: необходима консультация специалиста.

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