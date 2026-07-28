Особый статус для учителя: педагоги Хабаровского края получат новые федеральные гарантии и льготы

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

Учителей в Хабаровском крае ждут перемены. Теперь на федеральном уровне закрепили сразу несколько важных вещей: учебную нагрузку пересмотрят, ветераном труда можно будет стать уже после 25 лет работы в школе, а еще педагоги получат право бесплатно ходить в музеи раз в месяц и обращаться за юридической помощью. В Хабаровском крае под эти изменения попадают больше 8 тысяч учителей.

В июле президент России Владимир Путин подписал Указ, который кардинально меняет отношение к профессии учителя на государственном уровне. Документ впервые закрепляет «особый статус» педагога, расширяет социальные гарантии и поручает правительству в течение полугода пересмотреть нормы учебной нагрузки.

Инициатива, получившая федеральное воплощение, была выработана при активном участии партии «Единая Россия», которая последовательно выступает за повышение престижа педагогического труда и улучшение условий работы учителей.

О том, как новый документ отразится на жизни хабаровских педагогов, мы поговорили с учителем начальных классов МБОУ СОШ № 39 г. Хабаровска Степаном Исаевым.

Одно из ключевых поручений правительству — усовершенствовать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки. Для хабаровских педагогов это давно назревшая мера.

«В настоящее время в Хабаровске предпринимаются меры по снижению бюрократической нагрузки и оптимизации рабочего времени педагога. За пять лет работы в школе могу подчеркнуть снижение отчётности, появление конструктора рабочих программ упрощает заполнение тематического планирования в электронном журнале, стандартизирует процесс», - отмечает учитель.

По мнению педагога, пересмотр нагрузки — это не просто формальность, а реальный шаг к тому, чтобы учитель мог больше времени уделять детям, а не бумагам.

Впервые детально прописаны такие меры, как бесплатное посещение государственных музеев не реже раза в месяц и бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью. Кроме того, учителям гарантируется защита от угрозы причинения вреда жизни и здоровью.

«Чтобы быть педагогом — важно владеть не только знаниями методики преподавания, но и любить свой город, край, знать его особенности, культуру. Для этого важно в том числе и посещение музеев. Юридическая помощь тоже является необходимым условием адекватной реализации текущих изменений в работе педагога: для решения трудовых споров, консультаций касательно мер поддержки. Поэтому да, думаю, данные меры действительно способствуют росту престижа профессии педагога», - прокомментировал Степан Исаев.

Указ дает учителям право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы. Также вводится институт наставничества для тех, кто только приступает к профессиональной деятельности.

«Касательно звания "Ветерана труда", думаю, это важное решение, которое поспособствует привлекательности профессии педагога. Институт наставничества тоже очень важен, но при этом стоит обратить внимание на то, чтобы подход наставников не был чисто формальным, а для этого нужны методы стимулирования педагогов-наставников. В Хабаровске регулярно проводятся курсы для обучения наставников и хочу отметить наличие отдельной номинации для педагогов-наставников на муниципальном и региональном этапе конкурса "Учитель года". Думаю, данные меры поспособствуют повышению престижа профессии», - считает педагог.

Самый важный, по мнению нашего собеседника, пункт указа - это признание «особого статуса учителя и общественной значимости профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан в целях сохранения и развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества».

«Сам уход от представления образования как услуги к переходу к особому статусу учителя важен. Так, де-юре, закрепляется и подтверждается на федеральном уровне особый статус учителя, что уже говорит о признании важности данной профессии. Система мер, принятых Президентом РФ, в совокупности с мерами поддержки педагогов на муниципальном и региональном уровнях поспособствуют положительным изменениям в жизни учителя», - уверен Степан Исаев.

Добавим,что меры по повышению престижа профессии учителя и улучшению финансового состояния работников отрасли были приняты в Хабаровском крае еще до того, как соответствующие новшества были озвучены на федеральном уровне. Это говорит о том, что и власти федерации, и власти региона последовательно и системно занимаются вопросом возвращения былого престижа профессии учителя, а также не ограничиваются сугубо нематериальными мерами стимулирования, демонстрируя готовность инвестировать бюджетные средства в реальное улучшение качества образования.