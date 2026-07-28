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Общество28 июля 2026 4:30

Чудак» с Дальневосточного гектара: хабаровский пенсионер в 84 года строит дом, играет в театре и поет романсы

Пенсия это "детский возраст", уверен наш герой
Екатерина ПОДПЕНКО
Фото из архива Юрия Телюкова

Фото из архива Юрия Телюкова

Кресло, телевизор и огурцы на грядке? Для хабаровчанина Юрия Телюкова это не «заслуженный отдых», а синоним скуки. В свои 84 года он шутит, что это «детский возраст», поет романсы, лихо отплясывает вальс на главной площади и в одиночку осваивает сопку на Дальневосточном гектаре.

С Юрием Телюковым мы познакомились на велопробеге. Он был самым взрослым участником, с легкостью проехал почти 20 километров, вырвавшись в лидеры и еще и песню спел для всех собравшихся. Пенсионер поразил нас своим задором и энергичностью, что мы, как журналисты, просто не могли пройти мимо такого героя.

Фото из архива Юрия Телюкова

Фото из архива Юрия Телюкова

Юрий рассказал нам, что велосипед это просто хобби. А главная любовь его жизни это стройка. Он выпускник Хабаровского политехнического института, инженер-строитель, он прошел советскую школу ПМК-21, где проверял проектно-сметную документацию для гигантских сельхозкомплексов: птицефабрики, свинокомплексы, коровники на 10 тысяч голов.

Потом была работа в мостотряде на Амуре. Но когда наступил тот самый «заслуженный» возраст, Юрий Иванович... не остановился. Отдыхать на диване это не про него. Проекты, идеи, планы – всего этого с выходом на пенсию стало в разы больше в жизни Юрия Телюкова.

Фото из архива Юрия Телюкова

Фото из архива Юрия Телюкова

А когда государство дало шанс получить дальневосточный гектар, наш герой даже не раздумывал. Выбрал место в Приморском крае, на побережье Хасанского района. Эти сопки он знает с самого детства, вспоминает, как ещё пацаном бегал там.

Участок достался не простой. Но разве это может остановить Телюкова? Сейчас его сопка, где всё было заросшее, превратилась в цветущий уголок, где он высадил десятки деревьев.

– Только представьте: участок на сопке с крутизной, где «носом почти землю достаешь». Чтобы завезти стройматериалы, нужно поднять их на высоту 100 метров. Внуки помогали таскать доски, – рассказывает пенсионер. – Вокруг меня десятки колышков разметили, но никого нет. Не выдержали условий. А я выдержал. Зато утром завтракаешь, а перед тобой море и остров Черепа. Ради такого вида стоит потрудиться. Чудак, скажете? Ну, наверное, да.

Фото из архива Юрия Телюкова

Фото из архива Юрия Телюкова

Но стройкой его энергия не ограничивается. Водительский стаж Юрия Ивановича, 60 лет и он до сих пор за рулем. Но с дачи в Хабаровск он частенько приезжает на велосипеде. Это его верный спутник с самого детства.

– Сначала 17 километров до Гаровки, потом на электричке. Я даже и по платной объездной дороге езжу, если нужно в город выбраться, — смеется он.

А еще наш суровый инженер давний артист. В центре работы с населением «Доверие» Юрий Иванович играет короля в «Золушке», в этом году попробовал себя в роли Деда Мороза. А в прошлом году, на 80-летие Победы, он так лихо танцевал вальс на Комсомольской площади, что его фото разлетелось по десяткам каналов.

Сейчас у него новая идея: найти пианистку и устроить бесплатный вечер русского романса. Для души.

— Юрий Иванович, как вы все успеваете? Тут поработаешь полдня уже сил нет. А у вас дача, велосипед, стройка, еще и творчество...

— Тренировка, закалка. Если каждый день это делать, то и 84 не возраст. Тем более, у меня гены. Мой дядя, брат отца, прошел войну и до 98 лет дожил. – говорит наш собеседник. – А еще я не пью. Совсем. Отказался от этой привычки много лет назад, когда понял что традиционный тост «За здоровье», никакого здоровья нам не прибавляет.

Уже прощаясь, мы спросили: не надоело ли строить 60 лет подряд?

— А знаете, это феномен какой-то. И ведь не надоедает же! Это кому что положено, так и живут. Пассивным созерцателем быть не мое. Надо действовать, создавать!

Фото из архива Юрия Телюкова

Фото из архива Юрия Телюкова

В конце разговора Юрий Иванович достал потертый альбом. Черно-белые фото 60-х: студенчество, семья, стройки. Вот он, стройный и подтянутый, рассекает на водных лыжах в Сочи. А через страницу россыпь внуков (их у героя пятеро). И кадр с Дальневосточного гектара: на фоне моря он стоит с внуками и держит в руках очередную доску для новой жизни. Глядя на эти фото, понимаешь: возраст — это лишь цифра в паспорте, а не преграда для мечты.