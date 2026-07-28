Чудак» с Дальневосточного гектара: хабаровский пенсионер в 84 года строит дом, играет в театре и поет романсы

Фото из архива Юрия Телюкова

Кресло, телевизор и огурцы на грядке? Для хабаровчанина Юрия Телюкова это не «заслуженный отдых», а синоним скуки. В свои 84 года он шутит, что это «детский возраст», поет романсы, лихо отплясывает вальс на главной площади и в одиночку осваивает сопку на Дальневосточном гектаре.

С Юрием Телюковым мы познакомились на велопробеге. Он был самым взрослым участником, с легкостью проехал почти 20 километров, вырвавшись в лидеры и еще и песню спел для всех собравшихся. Пенсионер поразил нас своим задором и энергичностью, что мы, как журналисты, просто не могли пройти мимо такого героя.

Фото из архива Юрия Телюкова

Юрий рассказал нам, что велосипед это просто хобби. А главная любовь его жизни это стройка. Он выпускник Хабаровского политехнического института, инженер-строитель, он прошел советскую школу ПМК-21, где проверял проектно-сметную документацию для гигантских сельхозкомплексов: птицефабрики, свинокомплексы, коровники на 10 тысяч голов.

Потом была работа в мостотряде на Амуре. Но когда наступил тот самый «заслуженный» возраст, Юрий Иванович... не остановился. Отдыхать на диване это не про него. Проекты, идеи, планы – всего этого с выходом на пенсию стало в разы больше в жизни Юрия Телюкова.

Фото из архива Юрия Телюкова

А когда государство дало шанс получить дальневосточный гектар, наш герой даже не раздумывал. Выбрал место в Приморском крае, на побережье Хасанского района. Эти сопки он знает с самого детства, вспоминает, как ещё пацаном бегал там.

Участок достался не простой. Но разве это может остановить Телюкова? Сейчас его сопка, где всё было заросшее, превратилась в цветущий уголок, где он высадил десятки деревьев.

– Только представьте: участок на сопке с крутизной, где «носом почти землю достаешь». Чтобы завезти стройматериалы, нужно поднять их на высоту 100 метров. Внуки помогали таскать доски, – рассказывает пенсионер. – Вокруг меня десятки колышков разметили, но никого нет. Не выдержали условий. А я выдержал. Зато утром завтракаешь, а перед тобой море и остров Черепа. Ради такого вида стоит потрудиться. Чудак, скажете? Ну, наверное, да.

Фото из архива Юрия Телюкова

Но стройкой его энергия не ограничивается. Водительский стаж Юрия Ивановича, 60 лет и он до сих пор за рулем. Но с дачи в Хабаровск он частенько приезжает на велосипеде. Это его верный спутник с самого детства.

– Сначала 17 километров до Гаровки, потом на электричке. Я даже и по платной объездной дороге езжу, если нужно в город выбраться, — смеется он.

А еще наш суровый инженер давний артист. В центре работы с населением «Доверие» Юрий Иванович играет короля в «Золушке», в этом году попробовал себя в роли Деда Мороза. А в прошлом году, на 80-летие Победы, он так лихо танцевал вальс на Комсомольской площади, что его фото разлетелось по десяткам каналов.

Сейчас у него новая идея: найти пианистку и устроить бесплатный вечер русского романса. Для души.

— Юрий Иванович, как вы все успеваете? Тут поработаешь полдня уже сил нет. А у вас дача, велосипед, стройка, еще и творчество...

— Тренировка, закалка. Если каждый день это делать, то и 84 не возраст. Тем более, у меня гены. Мой дядя, брат отца, прошел войну и до 98 лет дожил. – говорит наш собеседник. – А еще я не пью. Совсем. Отказался от этой привычки много лет назад, когда понял что традиционный тост «За здоровье», никакого здоровья нам не прибавляет.

Уже прощаясь, мы спросили: не надоело ли строить 60 лет подряд?

— А знаете, это феномен какой-то. И ведь не надоедает же! Это кому что положено, так и живут. Пассивным созерцателем быть не мое. Надо действовать, создавать!

Фото из архива Юрия Телюкова

В конце разговора Юрий Иванович достал потертый альбом. Черно-белые фото 60-х: студенчество, семья, стройки. Вот он, стройный и подтянутый, рассекает на водных лыжах в Сочи. А через страницу россыпь внуков (их у героя пятеро). И кадр с Дальневосточного гектара: на фоне моря он стоит с внуками и держит в руках очередную доску для новой жизни. Глядя на эти фото, понимаешь: возраст — это лишь цифра в паспорте, а не преграда для мечты.