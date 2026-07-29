И вот мы снова здесь: хабаровский «Амур» спустя 23 года возвращается на Кубок Республики Башкортостан

Фото: Виктория Андреева

В КХЛ стартовала предсезонка. Первый матч среди всех участников лиги провел «Адмирал» из Владивостока против представителя экстралиги Беларуси – минской «Юности», и победил со счетом 2:0. В честь начала проверки составов команд, когда болельщики смогут увидеть новичков в деле, рассказываем о том, с кем предстоит играть хабаровскому «Амуру».

Чтобы у болельщиков, которые не особо следят за событиями между сезонами, было понимание, расскажем подробнее. В рамках подготовки к очередному регулярному чемпионату команды играют между собой матчи, в которых проверяют новичков и молодежь из числа воспитанников. И порой это не просто отдельные встречи, а целые турниры с розыгрышем трофея.

Одним из таких является Кубок Республики Башкортостан. Он проводится с 1999 года (с небольшими перерывами) в Уфе. Приглашения получали самые разные участники, и там собираются не только территориальные соседи.

Так, помимо дальневосточников, которые уже успели поиграть («Амур» и «Адмирал»), можно выделить и «экзотику»: «ХК-36» из Словакии, «Энергию» из Чехии, рижское «Динамо». Ну и неизменный участник и хозяин турнира – уфимский «Салават Юлаев».

В разные годы в Башкортостане на предсезонке собирались гранды и крупнейшие команды своего времени, поэтому интерес возникал даже к товарищеским матчам. И этим летом, спустя 23 года, возвращается хабаровский «Амур».

И вот мы снова здесь

Многие участники Кубка Республики Башкортостан – 2026 вернулись спустя долгое время. Помимо хабаровчан, на турнир приехали тольяттинская «Лада» (впервые с 2017 года) и «Барыс» из Астаны (не участвовал с 2018-го). В рамках 25-го розыгрыша трофея собрались не самые именитые для нейтрального болельщика команды, но интерес к турниру все равно будет – многие коллективы получили серьезные изменения в составе. О том, что происходило с «тиграми», мы уже знаем, а вот с другими познакомим кратко, чтобы было представление о раскладах.

«Барыс» из Астаны, ставший одним из аутсайдеров сезона 2025/2026, активно перестраивается. Среди новых подписаний – несколько игроков, ярко проявлявших себя в НХЛ и АХЛ (крупнейшие лиги Северной Америки и мира). Оттуда пришли Хантер Шепард, Гарретт Пилон и Джастин Бэйли, из наших команд перешли Логан Дэй, Чейз Приски и Аркадий Шестаков. Так как «Барыс» не является российским клубом, у него нет ограничений на легионеров, так что к старту турнира мы можем увидеть еще больше лиц, известных по выступлению в зарубежных чемпионатах.

«Салават Юлаев» работал в основном на продление контрактов, и на данный момент можно говорить о двух новых переходах, которые обрадовали бы многих: Александр Алексеев из системы «Питтсбург Пингвинз», а также одна из легенд КХЛ – Вадим Шипачев.

Тольяттинская «Лада» разошлась посерьезнее. Можно выделить следующих новичков, известных многим нейтральным болельщикам: вратари Андрей Мишуров и Никита Подскребалин, защитник Дойл Сомерби, выходцы из североамериканских лиг – Мэйсон Миллман и Бен Кинг.

Все это показывает, что те, кто пропустил последний розыгрыш Кубка Гагарина – «Барыс», «Лада» и «Амур» – подходят к сезону с солидными изменениями как в составах, так и местами в тренерских штабах. Поэтому многим болельщикам как самих команд, так и нейтральным, будет интересно посмотреть этот турнир.

Когда смотреть?

Кубок Республики Башкортостан пройдет с 17 по 20 августа. Первым соперником хабаровчан станет «Лада» (17 августа), затем «Барыс» (18-го), и завершим турнир встречей с «Салаватом Юлаевым» (20-го). Трансляция будет организована хозяевами площадки, на данный момент неизвестно, где именно покажут матчи.

Именно этот турнир покажет нам новичков – как тех, кто уже подписал односторонние контракты, так и тех, кому только предстоит биться за место в основе.