Дмитрий Демешин: в Хабаровском крае продолжат создавать новые возможности для молодёжи

Фото: Антон Шевченко

В регионе по инициативе Президента реализуется нацпроект «Молодёжь и дети». Открываются новые центры, растёт число добровольцев, а подростков из группы риска вовлекают в патриотические сборы. Какие возможности появляются у молодёжи и какие задачи ставит губернатор – в материале «КП».

В Хабаровском крае сегодня около 337 тысяч молодых людей. Для них создаются и работают краевые и муниципальные молодёжные центры, патриотические и образовательные площадки. Их сеть постоянно растёт.

Фото: Антон Шевченко

Развитие молодёжной политики и патриотического воспитания стало главной темой расширенного заседания правительства края. Председатель комитета по молодёжной политике Амалия Шихалёва доложила о том, что уже сделано и что предстоит.

«Благодаря Вашей поддержке, Дмитрий Викторович, молодёжные центры и пространства появляются в разных уголках нашего необъятного края», – обратилась она к губернатору.

Одним из главных достижений стал Молодёжный досуговый центр в Хабаровске на улице Шевченко, 7А. За время работы он принял уже более 45 тысяч посетителей. У центра появились резиденты, и он стал площадкой для крупных молодёжных мероприятий.

Центр «Сокол» в этом году вошёл в реестр детских лагерей. Теперь, помимо работы с молодёжью, он принимает школьников в рамках летней оздоровительной кампании.

В этом году впервые распахнул свои двери для подростков молодёжный военно-патриотический центр в селе Воронежское-3 Хабаровского района.

Развивается сеть учреждений и в муниципалитетах. Субсидия на развитие молодёжной инфраструктуры уже в следующем году вырастет вдвое. Благодаря этому в крае появились 18 новых молодёжных пространств. Некоторые из них перерастают в полноценные центры, как, например, в Ванинском районе.

Приоритетные направления молодёжной политики в Хабаровском крае – патриотическое воспитание, профилактика деструктивных проявлений и вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность.

В регионе действует 463 молодёжных патриотических формирования. По вовлечению молодёжи в эту деятельность Хабаровский край – в числе лучших.

По развитию сети Добро.Центров регион – среди лидеров Дальнего Востока. Десять таких площадок работают в семи муниципалитетах. Добровольчеством занимаются свыше 92 тысяч человек.

«Это люди, которые на системной основе, сердцем, вовлечены в помощь тем, кому сложнее. Это много, и за это действительно большое спасибо. Мы это очень ценим. И общество ценит», – отметил губернатор Дмитрий Демешин.

Отдельное внимание было уделено работе с подростками, состоящими на профилактическом учёте. Хабаровский край входит в число лидеров по профилактике деструктивных проявлений в молодёжной среде.

Регион – один из немногих, где выстроена работа центра информационной безопасности молодёжи, и один из первых, кто организовал духовно-патриотические сборы для таких подростков. Сборы стартовали 15 июля в молодёжном военно-патриотическом центре в селе Воронежское-3. До конца октября запланировано 12 смен с охватом более 500 человек.

Губернатор поставил задачу найти новые форматы работы с подростками группы риска, чтобы помочь им найти своё место в жизни. Разовые поездки и смены, по его словам, не дают устойчивого результата.

«Это активные дети. Если мы увлечём их правильными идеями, они точно пойдут с нами и за нами», – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Ещё одно поручение главы региона – выработать предложения по развитию молодёжного киберволонтёрства, включая меры нормативно-правового регулирования. В условиях информационного давления это направление требует особого внимания.

Губернатор подчеркнул: работа по молодёжной политике ведётся в крае успешно, но заделы на будущее есть. Через год доклад должен показать, что все обозначенные задачи решены.