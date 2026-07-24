Не только шопинг: китайский Фуюань презентовал хабаровчанам новые туристические места

Фото: Виктория Андреева

Многие хабаровчане по привычке едут в китайский Фуюань за покупками, свежими морепродуктами или в стоматологию. Однако власти приграничного города решили изменить этот образ. На презентации туристических возможностей в Хабаровске они показали, что сегодня Фуюань уже не только рынок и торговые центры, а полноценное направление для отдыха на несколько дней.

По словам представителей Народного правительства Фуюаня, сегодня туристам готовы предложить десятки новых маршрутов и объектов. Причем организаторы советуют ехать сюда уже не на один-два дня, а минимум на пять — иначе многое можно просто не успеть увидеть.

Заместитель мэра Фуюаня Мяо Илун рассказал, что большие надежды город связывает с открытием постоянного круглогодичного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. На китайской части острова планируют развивать природный ландшафтный парк, создавать экологические маршруты, оздоровительные центры и новые зоны отдыха.

Кроме того, туристам предлагают посетить площадь Солнца — самую восточную точку Китая, где жители южных провинций страны специально встречают рассвет, этническую деревню народа хэчжэ, имеющего общие корни с российскими нанайцами, а также природный парк «Саньцзян» и город Цзямусы.

Полечиться по-китайски

Одним из главных направлений, на которое делают ставку в Фуюане, становится медицинский туризм.Государственная больница традиционной китайской медицины представила хабаровчанам свои возможности. Здесь проводят иглоукалывание, баночный массаж, реабилитацию заболеваний опорно-двигательного аппарата, физиотерапевтические процедуры и другие виды лечения.

В Фуюане признаются: пока большинство россиян знает местную медицину в основном благодаря стоматологии и лечебному массажу. Однако спектр услуг здесь гораздо шире.

Где поют лягушки

Еще одно направление, которое активно развивают, — экологический туризм. Туристам предлагают прогулки по Прибрежному парку площадью 148 гектаров с огромным Цветочным морем и 12-метровой скульптурой «Золотой петух возвещает рассвет», символизирующей слияние Амура, Уссури и Сунгари.

Есть здесь и необычная достопримечательность — Озеро лягушачьего пения. Как уверяют организаторы, во время прогулки можно просто остановиться и послушать настоящий хор лягушек.

Любителям природы предлагают пройти по березовой экотропе. Часть маршрута выполнена из прозрачного стекла, благодаря чему удается сохранить природный ландшафт и одновременно сделать прогулку безопасной. По пути открываются виды на пойменные луга, острова и заболоченные территории.

Самая большая плантация клюквы в Азии

Пожалуй, самым неожиданным открытием презентации стала... клюква. Оказывается, именно в пригороде Фуюаня находится крупнейшая в Азии плантация этой ягоды. Проект по выращиванию клюквы стартовал в 2014 году, а первый урожай собрали спустя пять лет. До этого Китай практически полностью закупал клюкву за рубежом. Сегодня здесь выращивают ягоду в промышленных масштабах, перерабатывают ее, производят цукаты и другую продукцию, а туристам показывают весь цикл производства — от плантаций до исследовательской лаборатории.

Осенью в Фуюане проходит большой фестиваль клюквы с концертами, национальными танцами и дегустациями. Организаторы надеются, что со временем он станет таким же популярным среди россиян, как уже известные фестивали в приграничных городах Китая.

От музея до храма

Тем, кто уже не раз бывал в Фуюане, тоже обещают новые впечатления. Вместо привычного Музея рыб теперь гостей приглашает Художественный музей Восточного полюса. Само здание считается одной из архитектурных достопримечательностей города благодаря необычной темно-зеленой крыше и стенам из красного кирпича.

Еще один интересный маршрут — храм господина Бая, расположенный на берегу Амура примерно в десяти километрах от города.

По легенде, здесь жил человек, который помогал спасать терпящих бедствие на реке. Говорят, что и сегодня проходящие мимо суда приветствуют храм протяжными гудками.

Кроме того, туристам предлагают посетить сельскохозяйственный кооператив «Цзючэн», познакомиться с культурой народа хэчжэ, родственными российским нанайцам.

Туристов становится всё больше

Интерес к поездкам через Амур продолжает расти. По данным, озвученным на презентации, за первое полугодие 2026 года число туристов из Фуюаня, посетивших Хабаровск, увеличилось на 17,5 процента. При этом поток жителей Хабаровского края в Фуюань вырос сразу на 63 процента.

Власти связывают такую динамику с развитием приграничного сотрудничества и продлением безвизового режима для россиян до конца 2027 года.

— Продление безвизового режима станет отличным поводом для знакомства еще большего количества туристов с самой северо-восточной точкой Китая. Перспективы приграничного туризма только расширяются, — отметил генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

Кроме того, китайская сторона рассчитывает, что после открытия постоянного круглогодичного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский интерес к поездкам станет еще выше. Уже сейчас на китайской части острова продолжают создавать природный парк, новые экологические маршруты, оздоровительные центры и места для отдыха.