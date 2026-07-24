Амур наступает? Уровень реки приближается к опасным отметкам

Фото: Таисия Субботина

На реках Хабаровского края в последние недели напряженная паводковая обстановка. Уровень Амура у краевой столицы продолжает расти и, по прогнозам гидрологов, к концу июля может достичь 400 сантиметров. Вода уже вышла на пойму, а под угрозой подтопления острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где расположены многочисленные садоводческие товарищества.

По состоянию на утро 24 июля уровень Амура у Хабаровска составляет 311 сантиметров . За минувшие сутки река прибавила 11 сантиметров, и в ближайшие два дня подъем продолжится еще на 15–25 сантиметров . Гидрологи Дальневосточного УГМС прогнозируют, что в период с 27 по 31 июля уровень воды достигнет отметок 350–400 сантиметров .

Напомним: критической для краевой столицы считается отметка в 450 сантиметров – это уровень неблагоприятного явления, при котором возможны разливы и подтопления дорог . Однако уже при 391 сантиметре может начаться подтопление низменных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный . Вода, по словам специалистов, уже вышла на пойму .

Откуда пришла большая вода?

Вопреки распространенному мнению, текущий подъем Амура связан не только с местными дождями. Как пояснили в Дальневосточном УГМС, на уровень реки влияет Амурский паводок, идущий с территории Забайкальского края и Амурской области, а также паводки на притоках большой реки . То есть вода «приходит» сверху по течению, и даже при отсутствии осадков в самом Хабаровском крае уровень продолжит расти.

При этом регион уже побил собственные рекорды по осадкам. Абсолютным лидером по количеству выпавших дождей в России этим летом стало село Аян в Хабаровском крае, расположенное на берегу Охотского моря . С начала сезона там выпало 466 мм осадков – почти в два раза больше, чем во многих крупных городах страны . Для сравнения: в Екатеринбурге за тот же период – 360 мм, в Тюмени – 250 мм.

Специалисты связывают рекордные ливни с прохождением тайфуна «Бави» . В отдельных районах месячная норма осадков выпадала всего за несколько дней. Хабаровский край, наряду с Приморьем и Амурской областью, попал в зону повышенного риска – по прогнозам Росгидромета, превышение нормы осадков здесь может составить до 30% .

Минприроды России еще в начале июля поручило регионам перейти на усиленный режим мониториндра гидрологической обстановки. Ведется суточный анализ уровня рек на гидропостах и двухнедельный – на крупнейших водохранилищах .

Превентивные меры начали принимать заранее. В Комсомольском районе и районе имени Лазо завершили работы по дноуглублению и расчистке русел рек Силинки и Кии . Власти проверяют состояние дамб и проходимость протоков под низкими мостами .

Впрочем, нынешний паводок уже успел нанести ощутимые разрушения. Так, в начале июля размыло временную объездную дорогу на 12-м километре трассы Красная Речка – Казакевичево – из-за того, что за полтора дня в верховьях Хехцира выпала полумесячная норма осадков. Без транспортного сообщения остались жители пяти сел: Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2. Спасателям пришлось организовывать лодочную переправу – за сутки через разлив перевезли более 300 человек. Дорожники сработали оперативно: за 10 часов движение восстановили, заменив три трубы на семь большего диаметра и укрепив насыпь скальным грунтом.

Также ранее из-за разлива рек в Аяно-Майском районе была подтоплена взлетно-посадочная полоса, и аэропорт в Аяне временно закрывали .

На сегодняшний день, по данным МЧС, в Охотском округе вода отступила со всех приусадебных участков и внутрипоселковых проездов в регионе. Однако на малых реках края угроза сохраняется. На реке Урми у села Кукан уровень воды приближается к отметке 850 см. Это порог неблагоприятного явления . На реке Кур у села Новокуровка прогнозируется подъем до 630–650 см . В зоне риска подтопление пониженных участков, придворовых территорий и дорог, возможен размыв мостов через малые реки . МЧС призывает жителей к бдительности.