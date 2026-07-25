Подвел QR-код от прививки: в Хабаровском крае раскрыли хищение более шести миллионов бюджета

Фото: Ольга Григорьева

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю пресекли деятельность организованной группы, которая на протяжении трёх лет похищала бюджетные средства, выделяемые на социальную поддержку малоимущих граждан. Общая сумма ущерба составила 6 миллионов 950 тысяч.

Схема, придуманная 35-летней чиновницей центра социальной поддержки населения одного из районов края, оказалась продуманной до мелочей. Женщина, хорошо знавшая бюрократические процедуры, привлекла к делу 36-летнего знакомого, оказавшегося в сложном финансовом положении. Вместе они создали преступную группу для систематического хищения государственных выплат.

Суть аферы была проста и цинична: подельники находили среди малоимущих граждан доверчивых людей, неосведомлённых о преступном умысле, и предлагали им оформить социальный контракт на развитие предпринимательской деятельности. При этом жертв убеждали, что процедура носит формальный характер, то есть деньги можно получить, а бизнес открывать не обязательно.

Чиновница, используя служебное положение и авторитет среди коллег, самостоятельно составляла подложные пакеты документов: заявления, протоколы комиссий и фиктивные отчётные чеки. Чтобы создать видимость целевого расходования средств, она даже приобрела кассовую технику и печатала поддельные квитанции с QR-кодами.

Но именно эта «усовершенствованная» деталь и погубила всю схему. Когда один из сообщников попытался сдать такой чек для отчёта, другой сотрудник учреждения отказался его принимать, так как не было гарантийного талона. Повторная проверка документа по QR-коду вскрыла грубую подделку: код вёл не на данные о покупке оборудования, а на сертификат о прививке от вируса.

Дальше как в криминальной хронике: фиктивные документы проходили комиссию, деньги перечислялись на счета подставных лиц, обналичивались и делились между участниками группы. Всё это продолжалось с 2022 по 2024 год.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Чиновнице и её подельнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.