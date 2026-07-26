Дорога к Китаю через Большой Уссурийский: магистраль строят, защищая краснокнижных птиц

Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

На Большом Уссурийском острове, где ещё недавно была только дикая природа и сложные болотистые грунты, вовсю кипит строительство. Работы по возведению подъездной дороги к будущему пункту пропуска ведутся круглосуточно. После завершения магистраль сможет пропускать до 12 тысяч автомобилей в сутки.

Большой Уссурийский - территория со сложными гидрологическими условиями. Здесь высокая влажность, частые подтопления, а грунты непредсказуемы. Поэтому дорогу строят с применением специальных инженерных решений. Специалисты завозят и устанавливают 129 колодцев, прокладывают трубы разного диаметра по обеим сторонам будущей магистрали. Протяжённость системы водоотведения более 4 км, ровно столько же, сколько и сама дорога.

С заботой о цаплях

Проект реализуется при поддержке федерального центра: в бюджет края поступило более миллиарда рублей благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Остров остаётся важной природной зоной: здесь гнездятся цапли и краснокнижные птицы. Поэтому впервые в России на таком объекте апробируется технология, которая не только защищает дорогу от воды, но и сохраняет природу. Проектом предусмотрена установка фильтров и восьми мобильных локальных очистных сооружений.

Как это работает? Вода с дорожного полотна попадает в лотки, затем в специальные уловители, где задерживаются крупные частицы: песок, ветки, камни и мусор. После этого вода поступает в колодцы и по трубам направляется в очистные сооружения.

Там её ждёт многоступенчатая фильтрация через кварцевый песок и гранулированный уголь. Это позволяет задерживать даже остатки масел и нефтепродуктов от автомобилей. На выходе получается чистая вода, безопасная для окружающей среды.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

«Для данного объекта водоотведение — это не второстепенная часть проекта, а один из главных элементов надёжности дороги. Система должна отводить воду, защищать полотно от разрушения и одновременно не допускать загрязнения природы», — пояснили в минтрансе края.

Мосты, асфальт и планы

Параллельно на объекте строят три арочных моста. Они нужны для пропуска воды и защиты дороги при подъёме уровня воды. Один мост уже готов полностью, второй в высокой степени готовности, третий ещё в работе. Эти конструкции рассчитаны на срок службы более полувека без серьёзного капитального ремонта.

До конца 2026 года подрядчик планирует завершить строительство всех мостов, включая рекультивацию русел. А в 2027 году дорожники приступят к устройству дорожной одежды: основание из щебёночной смеси, обработанной цементом, и три слоя асфальтобетонного покрытия.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Международный масштаб

Концепция совместного освоения Большого Уссурийского острова была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Помимо пункта пропуска, на острове планируют создать туристическую инфраструктуру и объекты для бизнеса.