В некоторых районах края сохраняются ограничения на отпуск топлива. Фото:Виктория Андреева

Накануне в Ванинский и Советско-Гаванский районы отгружено четыре бензовоза общим объёмом 85 тонн. Но пока сохраняется ограничение не более 30 литров в одни руки (в бак).

Как сообщил глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка, по состоянию на утро пятницы на АЗС в посёлке Майский в наличии бензин АИ-92 и АИ-95. В Советской Гавани реализацию АИ-92 планировали начать с 11:00. Дизельное топливо доступно на всех станциях.

Глава Ванинского района Алексей Маслов утром подтвердил: на всех трёх заправках «Трансбункера» реализуется бензин. Объём поступающего топлива постепенно растёт.Министр энергетики края Герман Тютюков заверил, что ситуация стабилизируется.

«Мы постепенно стабилизируем ситуацию с продажей топлива на АЗС муниципалитетов. Планируем в ближайшие дни нормализовать продажи как минимум на всех шести станциях сети «Трансбункер». Топливо будет в наличии. Кроме того, мы контролируем загрузку каждого бензовоза, особенно в удалённые территории, чтобы исключить возможные махинации», — подчеркнул министр.

Также 30 тонн топлива поступило в Верхнебуреинский район. Сейчас его распределяют по заправочным станциям, чтобы снять ажиотаж на пунктах розничных продаж.

Пока сохраняется ограничение на отпуск бензина в канистры. Это позволяет не допустить искусственного дефицита и сохранить доступность топлива для большего числа потребителей.

Вопросы стабилизации топливообеспечения региона остаются на особом контроле. Правительство края прорабатывает их совместно с Правительством РФ, федеральными органами власти и нефтяными компаниями.