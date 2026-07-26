Борщ по карману: сколько в Хабаровске стоят свежие овощи для супового набора

Подсчитали во сколько обойдется борщ этим летом. Фото: Таисия Субботина

Лето в самом разгаре, и хочется варить борщ из свежих овощей, а не из прошлогодних запасов. Мы взяли классический «борщевой набор» (по 1 кг картофеля, капусты, свёклы, моркови и лука) и отправились на ценовую разведку. Заодно выяснили, где продукты вкуснее – на рынке или в супермаркете.

Покупатели часто уверены: на рынке всё «натуральное» и пахнет землёй, а в магазине – «пластмассовое». Отчасти это так. На «Трёхгорной» продавцы хвастаются свежестью: товар завозят дважды в день – утром и в обед, напрямую от частников. Никаких перекупов.

Фото: Валерия Железная

«У нас привоз осуществляется два раза в день, утром и в середине дня, примерно в районе обеда. Каждый день всё только свежее, прямиком из рук частных фермеров. Мы никакими перекупами не занимаемся», – поделился информацией один из продавцов ларька.

Фото: Валерия Железная

В супермаркетах – иная история. Там продукция идёт огромными партиями от оптовиков, нередко из Китая или других регионов. либо от местных производителей под марками вроде «Сделано на ДВ». Но сети, в отличие от частников, жёстко следят за сроками хранения. И ассортимент шире: выберете и сорт картошки, и цвет лука.

А теперь к главному. Считаем деньги

За свежими продуктами мы отправились на ближайший рынок. У нас это торговые ряды на остановке «Трёхгорная».

Картофель (Приморье) – 90 руб.

Свёкла – 90 руб.

Капуста – 90 руб.

Лук – 80 руб.

Морковь – 70 руб.

Итого: 420 рублей.

Сейчас на прилавках в основном ранний урожай, продукты которых, как раз нужные нам для приготовления борща , молодой картофель, ранняя капуста, морковь и свёкла ранних сортов. И продавцы объясняют ценник «переходным периодом»: старый урожай кончился, новый ещё массово не пошёл. Ранние овощи стоят дороже – логистика и упаковка бьют по карману.

Фото: Валерия Железная

Прогулялись по рынку и заглянули в соседний сетевой супермаркет. Здесь на полках есть и местные и импортные товары.

Картофель – 99 руб.

Морковь (КНР) – 69 руб.

Лук (КНР) – 56 руб.

Свёкла (местная) – 67 руб.

Капуста (местная) – 52 руб.

Итого: 343 рублей.

Итог: Экономия при походе в супермаркет – 77 рублей.

После похода по магазинам мы пришли к выводу, если выбираете рынок, то платите немного больше, но получаете «тот самый» дачный вкус и гарантию, что овощ только с грядки. Это для гурманов.

А если идёте в магазин, экономите почти 20% бюджета на суп. При этом свежесть контролируют, а выбор сортов шире.

Фото: Валерия Железная

Наш вердикт: если борщ варится для ежедневного обеда – смело берите в супермаркете. Сэкономите на круглую сумму к концу лета. Если же хочется баловства и «аромата детства» – добро пожаловать на рынок.

Справка «КП»: цены актуальны на конец июля 2026 года.