Август-2026 в Хабаровске: каким будет последний летний месяц в краевой столице

Фото: Виктория Андреева

Хабаровчане, которые надеялись, что август принесёт долгожданную прохладу после знойного июля, могут выдохнуть, но не расслабляться. Последний месяц лета 2026 года обещает быть тёплым, но по-настоящему дальневосточным: с ливнями, грозами, туманами и ощущением, что живёшь в сауне.

Жара не уйдёт

По данным долгосрочных прогнозов, в первые дни августа дневная температура будет держаться в пределах +25…+27 °C . Это немного ниже июльских максимумов, однако из-за высокой влажности жара будет ощущаться тяжелее. Ночью воздух станет комфортнее – около +17…+20 °C.

Во второй половине месяца температура начнёт постепенно снижаться: днём ожидается +21…+24 °C, ночами – +15…+17 °C . Среднемесячная температура составит около +23 °C .

Главный сюрприз августа, по словам синоптиков, не температура, а осадки. Именно в конце лета в Хабаровске традиционно усиливается влияние муссонов. Август – самый дождливый месяц в году: по многолетним данным, здесь выпадает около 159 мм осадков, а влажность воздуха достигает 80% .

Скорее всего, судя по предварительному прогнозу, рассчитывать на продолжительные периоды безоблачной погоды, как прошлым летом, не стоит. Ясных дней в августе будет немного – большую часть месяца небо останется облачным, а кратковременные прояснения будут быстро сменяться дождевыми фронтами .

Метеорологи всё же советуют быть внимательными: при интенсивных дождях уровень воды в малых реках может подняться очень быстро, а на дорогах возможны сложные условия для автомобилистов .

Краткий прогноз по декадам:

- Начало августа: +25…+27 °C, дожди, влажность высокая.

- Середина августа: +24…+27 °C, постепенное снижение температуры, осадки сохраняются.

- Конец августа: +21…+24 °C, ночи прохладнее, дожди по-прежнему частые.

Добавим, что август в Хабаровске это не тот месяц, когда можно забыть зонт дома. Но если вы любите дальневосточную погоду во всей её красе, то вам понравится.