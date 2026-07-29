Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

Хабаровск готовится стать центром притяжения уникальной культуры Дальнего Востока. 8 и 9 августа здесь впервые пройдет Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов России «ЭТНОФЕСТ. Земля черного дракона». Масштабное событие, приуроченное к Году единства народов России, объявленному Президентом страны, соберет 37 творческих коллективов и мастеров из 7 регионов.

Название фестиваля выбрано не случайно. Как рассказали организаторы из Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, оно отсылает к древнему образу реки Амур, которую народы Приамурья издревле называли рекой Черного дракона. Этот мифический зверь – символ силы, мудрости и неразрывной связи природы с человеком. Он олицетворяет территорию, где бережно хранятся традиции, языки и культурное наследие Дальнего Востока и всей России.

Кто приедет и что покажет?

В празднике примут участие хореографические, вокальные, фольклорные, песенно-танцевальные коллективы и солисты в возрасте от 14 до 75 лет. Свои работы представят мастера декоративно-прикладного искусства и самобытные художники. Атлеты продемонстрируют национальные виды спорта, а исследователи, посвятившие себя сохранению исчезающих языков, поделятся опытом на деловых встречах.

Гостей ждет настоящий марафон национальной культуры. Он развернется сразу на трех площадках города:

- Хабаровский краевой дворец культуры профсоюзов

- Дом народного творчества

- Сценический комплекс стадиона имени Ленина (в районе колеса обозрения)

Программа фестиваля коренных народов России

8 августа

В 16:30 в Краевом дворце культуры профсоюзов состоится торжественное открытие и конкурсные просмотры участников. Уже с 16:00 до 19:00 здесь начнет работу выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Здесь можно будет не только посмотреть, но и приобрести уникальные изделия ручной работы.

9 августа

День начнется с важного интеллектуального трека. В 09:00 в Доме народного творчества пройдет деловая встреча «Сохранение родного языка» – площадка для ученых, педагогов и носителей языков коренных народов.

В 13:00 в Краевом дворце культуры профсоюзов назовут имена победителей фестиваля.

Главное действо: стадион имени Ленина

С 15:30 до 20:30 на стадионе имени Ленина развернется настоящий праздник для всех желающих. В программе:

- Выставка-ярмарка

- Мастер-классы по традиционным ремеслам – каждый сможет попробовать себя в роли мастера

- Показательные выступления по национальным видам спорта

- Обряд встречи гостей

- Презентация блюд национальной кухни – гастрономическое путешествие по традициям народов Дальнего Востока

Яркие гости

Для зрителей выступят творческие коллективы сразу из нескольких регионов. Среди них – заслуженный коллектив народного творчества, эвенский народный ансамбль «Нургэнэк» из Камчатского края и фольклорный ансамбль «Чиргилчин» из Республики Тыва. Эти коллективы – хранители подлинной культуры своих народов.

А кульминацией вечера станет огненное шоу – зрелищное действо, которое оставит незабываемые впечатления у каждого зрителя.